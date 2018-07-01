ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бесплатный уездный транспорт и победа России над Испанией

Вчера в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. 34-летний Таави Сынаялг ранил в руку 26-летнего мужчину.

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Ильвес на фестивале Lampa: Западный кризис доверия посеян "кремлевскими троллями", а в США таких нет

Toomas Hendrik Ilves intervjuu Foto: Andres Putting

ТОП Испания в шоке! Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно? Какая погода установится в Эстонии в первые июльские деньки?

Кризис доверия на Западе — это результат грязных манипуляций с Востока, тиражируемый соцсетями поток лжи и слухов от не самых умных людей или внутренние проблемы самого западного общества — заевшегося, самодовольного и погрязшего в потреблении? Эту дилемму философ Арнис Ритупс, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и британский ментор стартапов Джонатан Ховард обсудили во время дискуссии, организованной порталом Delfi и журналом Rígas Laiks на фестивале общения Lampa.

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В городах России проходят митинги против пенсионной реформы

фото иллюстративное Foto: Dmitri Lovetsky, AP

Жители десятков российских городов, не принимающих матчи ЧМ-2018, протестуют против повышения пенсионного возраста. Демонстрации организовали сторонники Алексея Навального.

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ФОТО И ВИДЕО: Авария с тремя автомобилями в Пылвамаа: пятеро пострадавших, движение нарушено

Сегодня в 14:40 в Центр тревоги сообщили, что в Пылвамаа на 33 км шоссе Тарту-Ряпина-Вярска столкнулись автомобили.

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Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться