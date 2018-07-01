01.07.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бесплатный уездный транспорт и победа России над Испанией

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rus.delfi.ee
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Hispaania vs Venemaa
Hispaania vs VenemaaFoto: Vladimir Pesnya, Sputnik

Итак, подведем итоги первого дня июля.


Читайте нашу традиционную подборку ниже.

ФОТО: Цены на эстонскую клубнику выросли

Foto: Rauno Volmar

Если еще на прошлой неделе на рынке Балтийского вокзала можно было купить эстонскую клубнику за 3,90 евро, то сейчас цены выросли.
Loe edasi...

Какая погода установится в Эстонии в первые июльские деньки?

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

Читайте прогноз от pogoda.ee!
Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

Linnaliinibuss Tartus Foto: Raivo Tasso

Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Loe edasi...

Субботняя стрельба в Таллинне: прокуратура ходатайствует о взятии стрелка под стражу

Tulistamine Tallinna kesklinnas Foto: Jaanus Lensment

Вчера в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. 34-летний Таави Сынаялг ранил в руку 26-летнего мужчину.
Loe edasi...

Ильвес на фестивале Lampa: Западный кризис доверия посеян "кремлевскими троллями", а в США таких нет

Toomas Hendrik Ilves intervjuu Foto: Andres Putting

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Кризис доверия на Западе — это результат грязных манипуляций с Востока, тиражируемый соцсетями поток лжи и слухов от не самых умных людей или внутренние проблемы самого западного общества — заевшегося, самодовольного и погрязшего в потреблении? Эту дилемму философ Арнис Ритупс, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и британский ментор стартапов Джонатан Ховард обсудили во время дискуссии, организованной порталом Delfi и журналом Rígas Laiks на фестивале общения Lampa.
Loe edasi...

В городах России проходят митинги против пенсионной реформы

фото иллюстративное Foto: Dmitri Lovetsky, AP

Жители десятков российских городов, не принимающих матчи ЧМ-2018, протестуют против повышения пенсионного возраста. Демонстрации организовали сторонники Алексея Навального.
Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: Авария с тремя автомобилями в Пылвамаа: пятеро пострадавших, движение нарушено

Сегодня в 14:40 в Центр тревоги сообщили, что в Пылвамаа на 33 км шоссе Тарту-Ряпина-Вярска столкнулись автомобили.
Loe edasi...

Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться

Roman Vikulov, Delfi

Сегодня в десяти уездах Эстонии уездные линии общественного транспорта стали бесплатными. В первое время в Ида-Вирумаа в автобусах валидаторы действовать не будут, а пассажирам будет необходимо только получить билет у водителя — для статистики, которая чрезвычайно важна, подчеркивают в Объединенном центре транспорта Ида-Вирумаа.
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Испания в шоке! Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал

Hispaania vs Venemaa Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России одолела в серии пенальти Испанию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1). Героем матча в Москве стал вратарь российской команды Игорь Акинфеев. В послематчевой серии пенальти он отразил два удара. Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
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