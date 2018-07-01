ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Бесплатный уездный транспорт и победа России над Испанией

Кризис доверия на Западе — это результат грязных манипуляций с Востока, тиражируемый соцсетями поток лжи и слухов от не самых умных людей или внутренние проблемы самого западного общества — заевшегося, самодовольного и погрязшего в потреблении? Эту дилемму философ Арнис Ритупс, экс-президент ЭстонииТоомас Хендрик Ильвес и британский ментор стартапов Джонатан Ховард обсудили во время дискуссии, организованной порталом Delfi и журналом Rígas Laiks на фестивале общения Lampa. Loe edasi...
В городах России проходят митинги против пенсионной реформы
Жители десятков российских городов, не принимающих матчи ЧМ-2018, протестуют против повышения пенсионного возраста. Демонстрации организовали сторонники Алексея Навального. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: Авария с тремя автомобилями в Пылвамаа: пятеро пострадавших, движение нарушено
Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться
Сегодня в десяти уездах Эстонии уездные линии общественного транспорта стали бесплатными. В первое время в Ида-Вирумаа в автобусах валидаторы действовать не будут, а пассажирам будет необходимо только получить билет у водителя — для статистики, которая чрезвычайно важна, подчеркивают в Объединенном центре транспорта Ида-Вирумаа. Loe edasi...
Испания в шоке! Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал
В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России одолела в серии пенальти Испанию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1). Героем матча в Москве стал вратарь российской команды Игорь Акинфеев. В послематчевой серии пенальти он отразил два удара. Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Loe edasi...