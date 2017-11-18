ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Баталии реформистов с центристами и самые прибыльные предприятия

Центристы все отбиваются от нападок реформистов, отвечая им тем же — подготовка к выборам в Рийгикогу началась заранее. Смотрите наше интервью с Михаилом Жигаловым и читайте о самых прибыльных предприятиях по уездам.
Ратас vs Каллас vol.2: я объясняю, как налоговая реформа помогает людям, а Партия реформ твердит о важности расчета в уме
Член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом и посоветовала ему ”заняться разъяснением народу Эстонии налогового хаоса”. Лидер Центристской партии ответил, разъяснив детали и результаты налоговой реформы.
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Сексуальные домогательства: что под этим понимают в Европе
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Пикантные анекдоты, подмигивание или приглашение на просмотр порнофильма — мнения европейцев о том, что можно считать сексуальным домогательством, различаются. Подробности — у DW.
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ТАБЛИЦА: Самые прибыльные предприятия по уездам
Согласно проведенному Creditinfo Eesti AS исследованию, суммарная прибыль эстонских предприятий в 2016 году резко выросла на 14,7% и достигла 5,1 млрд евро.
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Перестрелка в "Москва-Сити": ранения получили шесть человек
Следователи задержали четырех подозреваемых в покушении на убийство охранников в центре Москвы, сообщила представитель Следственного комитета Юлия Иванова.
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ФОТО и ВИДЕО: В каких условиях содержатся иностранцы в аэропорту перед высылкой из Эстонии
С пограничного пункта в Таллиннском аэропорту ежегодно отправляют назад до 200 человек. Недавно из страны были высланы граждане Грузии, которым пришлось провести в ожидании обратного вылета двое суток в нешенгенской зоне аэропрота. Смотрите, в каких условиях высылаемым людям приходится жить.
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Ратас о критике реформистов: алкоголь не является товаром первой необходимости
Председатель Центристской партии Юри Ратас выступил сегодня перед собранием уполномоченных партии с речью, в которой подтвердил, что Партия реформ сеет необоснованную панику, начав этим кампанию по выборам в Рийгикогу, сообщает центристкая пресс-служба.
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ВИДЕО DELFI: Михаил Жигалов — о ремейках, Русском театре Таллинна и бедной старости
17 ноября в Таллинне состоялся спектакль ”Любовь и голуби”, одну из главных ролей в котором исполнил актер Михаил Жигалов. Delfi встретился с актером перед спектаклем и узнал его отношение к Прибалтике и ремейкам.
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Клиент Euronics месяц в неведении ждал своего заказа и потерял всякую веру в интернет-магазины
В редакцию обратился клиент Euronics и рассказал о том, как купленный им в интернет-магазине товар вместо нескольких дней шел до него около месяца.
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Египет снова изменил правила получения визы для ”серых” паспортов
Египет снова изменил правила получения визы для ”серых” паспортов
Не успели вступить в силу изменения в визовых правилах для лиц без гражданства относительно въезда в Египет, как первые туристы успели испытать на себе всю ”прелесть” нововведений. Почти три сотни человек не смогли отправиться в отпуск, потому что их визы не успели сделать. Как оказался в этом виноват, и за какое время следует планировать поездку в Египет ”серопаспортникам” — узнала ”МК-Эстония”.
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Скончался культовый дизайнер Аззедин Алайя
Популярный французский дизайнер Аззедин Алайя скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Super.
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Умер сооснователь группы AC/DC Малькольм Янг
Скончался один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг. Сообщение об этом появилось на официальной странице группы в фейсбуке. Музыканту было 64 года.
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Трехкратный чемпион Олимпиады скончался от цирроза печени
Знаменитый болгарский и турецкий штангист Наим Сулейманоглы скончался в возрасте 50 лет.
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