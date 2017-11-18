ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Баталии реформистов с центристами и самые прибыльные предприятия

Центристы все отбиваются от нападок реформистов, отвечая им тем же — подготовка к выборам в Рийгикогу началась заранее. Смотрите наше интервью с Михаилом Жигаловым и читайте о самых прибыльных предприятиях по уездам.

Ратас vs Каллас vol.2: я объясняю, как налоговая реформа помогает людям, а Партия реформ твердит о важности расчета в уме

Foto: Delfi kollaaž

Член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом и посоветовала ему ”заняться разъяснением народу Эстонии налогового хаоса”. Лидер Центристской партии ответил, разъяснив детали и результаты налоговой реформы.

Loe edasi…

Сексуальные домогательства: что под этим понимают в Европе

Ahistamine Foto: Anni Õnneleid

Пикантные анекдоты, подмигивание или приглашение на просмотр порнофильма — мнения европейцев о том, что можно считать сексуальным домогательством, различаются. Подробности — у DW.

Loe edasi…

ТАБЛИЦА: Самые прибыльные предприятия по уездам

Eurod Foto: Madis Veltman

Согласно проведенному Creditinfo Eesti AS исследованию, суммарная прибыль эстонских предприятий в 2016 году резко выросла на 14,7% и достигла 5,1 млрд евро.

Loe edasi…

Перестрелка в "Москва-Сити": ранения получили шесть человек

Foto: Pavel Golovkin, AP

Следователи задержали четырех подозреваемых в покушении на убийство охранников в центре Москвы, сообщила представитель Следственного комитета Юлия Иванова.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: В каких условиях содержатся иностранцы в аэропорту перед высылкой из Эстонии

Lennujaamas 2017 Foto: Andres Putting

С пограничного пункта в Таллиннском аэропорту ежегодно отправляют назад до 200 человек. Недавно из страны были высланы граждане Грузии, которым пришлось провести в ожидании обратного вылета двое суток в нешенгенской зоне аэропрота. Смотрите, в каких условиях высылаемым людям приходится жить.

Loe edasi…

Ратас о критике реформистов: алкоголь не является товаром первой необходимости

Foto: Argo Ingver

Председатель Центристской партии Юри Ратас выступил сегодня перед собранием уполномоченных партии с речью, в которой подтвердил, что Партия реформ сеет необоснованную панику, начав этим кампанию по выборам в Рийгикогу, сообщает центристкая пресс-служба.

Loe edasi…

ВИДЕО DELFI: Михаил Жигалов — о ремейках, Русском театре Таллинна и бедной старости

17 ноября в Таллинне состоялся спектакль ”Любовь и голуби”, одну из главных ролей в котором исполнил актер Михаил Жигалов. Delfi встретился с актером перед спектаклем и узнал его отношение к Прибалтике и ремейкам.

Loe edasi…

Клиент Euronics месяц в неведении ждал своего заказа и потерял всякую веру в интернет-магазины

В редакцию обратился клиент Euronics и рассказал о том, как купленный им в интернет-магазине товар вместо нескольких дней шел до него около месяца.

Loe edasi…

Египет снова изменил правила получения визы для ”серых” паспортов

Egiptuse püramiidid Foto: Hassan Ammar, AP

Египет снова изменил правила получения визы для ”серых” паспортов

Не успели вступить в силу изменения в визовых правилах для лиц без гражданства относительно въезда в Египет, как первые туристы успели испытать на себе всю ”прелесть” нововведений. Почти три сотни человек не смогли отправиться в отпуск, потому что их визы не успели сделать. Как оказался в этом виноват, и за какое время следует планировать поездку в Египет ”серопаспортникам” — узнала ”МК-Эстония”.

Loe edasi…

Скончался культовый дизайнер Аззедин Алайя

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Популярный французский дизайнер Аззедин Алайя скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

Loe edasi…

Умер сооснователь группы AC/DC Малькольм Янг

Скончался один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг. Сообщение об этом появилось на официальной странице группы в фейсбуке. Музыканту было 64 года.

Loe edasi…

Трехкратный чемпион Олимпиады скончался от цирроза печени

Naim Suleymanoglu Foto: AP

Знаменитый болгарский и турецкий штангист Наим Сулейманоглы скончался в возрасте 50 лет.

Loe edasi…