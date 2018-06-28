ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ажиотаж вокруг пропавшей змеи в Тартумаа и тайна гибели парома Estonia

Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

Taavi Sepp

Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой.

Loe edasi...

Андрес Анвельт: о полицейских буднях в лихие 90-е

Andres Anvelt Foto: Tiit Blaat

Этой публикацией я открою летний цикл своих заметок о событиях 30-летней давности из криминальной истории Эстонии. Прошлое нужно раскапывать и исследовать: можно погрузиться в архивы, а можно обратиться к воспоминаниям современников.

Loe edasi...

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария в Тартумаа

Liiklusõnnetus Haaval Foto: Anni Õnneleid

Вчера в Тартумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина средних лет. Четыре человека получили ранения.

Loe edasi...

В туннеле Юлемисте сломался бетоновоз: движение восстановлено

Ekskavaator vs kiiruskaamera märk Foto: Andres Putting

Сегодня в 14:15 в тоннеле Юлемисте в направлении к Петербургскому шоссе у перевозившего бетон грузовика отломился ведущий задний мост, в результате чего транспортное средство не могло двинуться с места и полностью заблокировало движение в туннеле.

Loe edasi...

ФОТО: Странная скидка в магазине Bauhof

Foto: Lugeja pilt

По Facebook распространяется фотография, на которой видно, что с ценниками в Bauhof происходит что-то странное.

Loe edasi...

"Одна эстонка написала нам, захотела сфотографироваться с флагом": приключения болельщиков подходят к концу