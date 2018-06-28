ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ажиотаж вокруг пропавшей змеи в Тартумаа и тайна гибели парома Estonia

Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежала большая змея, которая может быть опасна. Это сообщение вызвало ажиотаж в соцсетях.
Чтиво, которое ужасает: тайна гибели парома Estonia
Журналистка издания Eesti Ekspress Кадри Кыусаар прочитала книгу Стефана Торсселла и нашла в ней множество вопросов без ответов относительно трагической гибели парома Estonia. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Пропажа в Тартумаа змеи поставила на уши всю округу
Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежала большая змея, которая может быть опасна. В четверг днем поступило сообщение о том, что беглец найден в соседском сарае. Loe edasi...
Колумбия и Япония пробились в плей-офф чемпионата мира
В группе H стали известны сборные, которые выходят из группы в плей-офф. Ими стали команды Колумбии и Японии. Loe edasi...
Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети
Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой. Loe edasi...
Этой публикацией я открою летний цикл своих заметок о событиях 30-летней давности из криминальной истории Эстонии. Прошлое нужно раскапывать и исследовать: можно погрузиться в архивы, а можно обратиться к воспоминаниям современников. Loe edasi...
РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария в Тартумаа
Вчера в Тартумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина средних лет. Четыре человека получили ранения. Loe edasi...
В туннеле Юлемисте сломался бетоновоз: движение восстановлено
Сегодня в 14:15 в тоннеле Юлемисте в направлении к Петербургскому шоссе у перевозившего бетон грузовика отломился ведущий задний мост, в результате чего транспортное средство не могло двинуться с места и полностью заблокировало движение в туннеле. Loe edasi...
ФОТО: Странная скидка в магазине Bauhof
По Facebook распространяется фотография, на которой видно, что с ценниками в Bauhof происходит что-то странное. Loe edasi...
"Одна эстонка написала нам, захотела сфотографироваться с флагом": приключения болельщиков подходят к концу
"После игры к нам подошли парни из Ласнамяэ, сказали, что видели публикацию в Delfi“. Эстонские болельщики Томас Кирн и Глеб Синицин посетили свой последний матч ЧМ-2018. Они побывали в Казани, на поединке Германия – Южная Корея (0:2). И, конечно же, взяли с собой триколор Эстонской Республики. Loe edasi...
ФОТО: В Кадриорге из-за безразличия людей погибли утята
Как сообщает Союз защиты животных, в парке Кадриорг из-за людского безразличия погибли птенцы крохаля (птица семейства утиных — прим.ред.) Loe edasi...