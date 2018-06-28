28.06.2018, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ажиотаж вокруг пропавшей змеи в Тартумаа и тайна гибели парома Estonia


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ажиотаж вокруг пропавшей змеи в Тартумаа и тайна гибели парома Estonia
Foto: Anni Õnneleid

Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежала большая змея, которая может быть опасна. Это сообщение вызвало ажиотаж в соцсетях.

Чтиво, которое ужасает: тайна гибели парома Estonia

Marko Mumm/EPLi arhiiv

Журналистка издания Eesti Ekspress Кадри Кыусаар прочитала книгу Стефана Торсселла и нашла в ней множество вопросов без ответов относительно трагической гибели парома Estonia.
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ФОТО и ВИДЕО: Пропажа в Тартумаа змеи поставила на уши всю округу

Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежала большая змея, которая может быть опасна. В четверг днем поступило сообщение о том, что беглец найден в соседском сарае.
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