В Киргизии грузовой самолет упал на дачный поселок. Шторм разбросал содержимое магазинов и мебель на судне Tallink. Евродепутат Урмас Паэт считает, что речи Дональда Трампа о Европейском Союзе показывают, что высоко избранный президент США ЕС не ценит.

ФОТО и ВИДЕО: В Киргизии грузовой самолет упал на дачный поселок

В Киргизии при заходе на посадку в аэропорт Манас в Бишкеке в понедельник, 16 января, потерпел крушение грузовой самолет Boeing-747-400 авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Гонконга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммеда Сварова.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Шторм разбросал содержимое магазинов и мебель на судне Tallink

Foto: Kaader videost

На прошлой неделе в ночь на четверг корабль Tallink Isabelle, направлявшийся из Риги в Стокгольм, попал в шторм, в результате чего пострадал его интерьер.

Loe edasi...

Трамп обусловил снятие санкций с России сокращением ядерного оружия

Foto: Evan Vucci, AP

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Loe edasi...

Госсуд принял решение: отчество в эстонский паспорт вписывать не будут

MTÜ Vene kool Eestis pressikonverents Foto: Julia Kalinina

16 января Государственный суд Эстонии не принял в производство кассацию, оспаривающую решение Таллинского окружного суда, признавшего законным отказ Департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии.

Loe edasi...

РЕПЛИКА: Бьют не по паспорту, а по здравому смыслу

Julia Rodina Foto: Ilmar Saabas

Юрист, председатель правления НКО ”Русская школа Эстонии” и активист рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии Мстислав Юрьевич Русаков разослал в понедельник сообщение о том, что Государственный суд Эстонии не принял в производство его кассацию, оспаривающую решение Таллинского окружного суда, признавшего законным отказ Департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии.

Loe edasi...

Новости природы: в Эстонию по берегам и рекам пришли шакалы с Украины

Шакал Eugen Kaur

От нового вида может быть и польза: шакалы прогоняют енотовидных собак, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

ФОТО: Как будет выглядеть ведущее в Таллиннский аэропорт мини-метро

Ülemiste trammitee lennujaama Eskiis

Если все пойдет по плану, то во второй половине года до Таллиннского аэропорта можно будет добраться на трамвае, который на некоторое время будет ехать по тоннелю возле станции Юлемисте.

Loe edasi...

Петр Павленский эмигрировал из России

Foto: MAXIM ZMEYEV, AFP

Художник Петр Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции. Об этом Павленский сообщил в интервью украинскому телеканалу ”Громадське”, передает Медуза.

Loe edasi...

Порочный круг. Отопление в дома Кохтла-Ярве вернулось, но проблемы должников не решены

Foto: Madis Veltman

"Завидная" стабильность: очередная зима, новый отопительный сезон, и опять у жителей Кохтла-Ярве проблемы с оплатой счетов, кочующие из старого года — в новый.

Loe edasi...

Население Эстонии растет не за счет естественного прироста, а за счет миграции

Laulupidu Foto: Andres Putting

По предварительным данным 1 января 2017 года население Эстонии составляло 1 317 800, что на 1850 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в Департаменте статистики.

Loe edasi...