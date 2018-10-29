29.10.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авиакатастрофа в Индонезии и смерть пешехода в Кохтла-Ярве


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авиакатастрофа в Индонезии и смерть пешехода в Кохтла-Ярве
Foto: Andres Putting

В Индонезии разбился самолет, погибли 189 человек. В Ахтме же под колесами грузовика погибла 20-летняя женщина.Яна Тоом заявила международному изданию, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими. Смотрите также интервью Delfi c Наташей Королевой.

Foto: AFP

ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: погибли 189 человек (72)

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает ВВС. По данным властей, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, все они погибли.

RUS Delfi 35 мин
Foto: Sven Arbet

40% работодателей планируют повысить зарплаты работникам (39)

В ходе проведенного свежего исследования CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат выяснилось, что 40% работодателей планируют в ближайшее время повысить уровень зарплаты работников. Новые рабочие места желают создать 39% предприятий, 70% работодателей планируют нанять новых работников для замены уволившихся, на сезонные работы и/или новые рабочие места, значится в пресс-релизе.

RUS Delfi 35 мин
Kujutis: Heleri Kuris

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Зимнее и летнее время — как меняется продолжительность дня при переводе часов? (8)

На минувших выходных Эстония перешла на зимнее время. Представляем вашему вниманию график, который поможет лучше понять, как перевод часов влияет на нашу жизнь.

RUS Delfi 35 мин
vastuvõtt
vastuvõttFoto: Siim Lõvi

Матвиенко обвинила Эстонию и Латвию в создании зон апартеида и сегрегации (307)

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти в Латвии и Эстонии создали фактически зоны сегрегации и апартеида в центре Европы, ограничив русскоязычное население в целом ряде прав, передает РИА Новости.

RUS Delfi 35 мин
Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Получивший известность после избиения корреспондент НТВ покончил с собой

Журналист НТВ Никита Развозжаев совершил самоубийство, сообщает ”Говорит Москва”. Его тело найдено в Москве.

RUS Delfi 35 мин
Ukraina kodanikud moodustavad suurema osa Eesti lühiajalistest töötajatest, kellest umbes kolmandik töötab ehituses.Shutterstock

Стабильная работа с хорошей зарплатой vs ”кидалово”. Заработки в Эстонии для украинцев — как лотерея (99)

Количеству связанных с иностранной рабочей силой нарушений не видно конца. Число приехавших в Эстонию на заработки украинцев в последние годы увеличивается бешеными темпами, пишет Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 35 мин
Ahtme
AhtmeFoto: Delfi lugeja

ФОТО: Сегодня утром в Ахтме под колесами грузовика погибла 20-летняя женщина

Сегодня утром, в начале 11-го, автомобиль в районе Кохтла-Ярве — Ахтме — сбил пешехода. В результате полученных травм женщина погибла.

RUS Delfi 35 мин
Validaator
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

ВЖУХ! — и проезд оплачен! Общественный транспорт Таллинна претерпевает системные новшества (37)

В таллинском общественном транспорте вводятся системные новшества, позволяющие платить за проезд взмахом бесконтактной банковской карточки.

RUS Delfi 35 мин
Kuvatõmmis

ВИДЕО | Тоом международному изданию: эстонцы не хотят интегрироваться с русскими (236)

Депутат Европарламента Яна Тоом сказала в интервью изданию France24, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими.

RUS Delfi 35 мин
Ida-Virumaal Auveres leiti sõjaaegse Nõukogude ründelennuki vrakk
Ida-Virumaal Auveres leiti sõjaaegse Nõukogude ründelennuki vrakkFoto: Dmitri Šutov

ФОТО: Под Нарвой поисковики извлекли из земли обломки сбитого в 1944 году советского самолета. Судьба экипажа пока неизвестна (67)

В минувшую пятницу члены поисково-краеведческого клуба ”Камерад” при поддержке членов НКО ”Бастион”, ”Память”, а также нарвских чернобыльцев выкопали из земли в окрестностях Нарвы, в районе бывшей железнодорожной станции Аувере, части сбитого штурмовика Ил-2. Останки членов экипажа не обнаружили — летчикам, судя по всему, удалось покинуть самолет до его падения.

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Suletud apteek Raplas, Rappeli Keskuses
Suletud apteek Raplas, Rappeli KeskusesFoto: Siim Solman

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авиакатастрофа в Индонезии и смерть пешехода в Кохтла-Ярве

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В Индонезии разбился самолет, погибли 189 человек. В Ахтме же под колесами грузовика погибла 20-летняя женщина.Яна Тоом заявила международному изданию, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими. Смотрите также интервью Delfi c Наташей Королевой.
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