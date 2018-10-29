29.10.2018, 21:10
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авиакатастрофа в Индонезии и смерть пешехода в Кохтла-Ярве
Foto: Andres Putting
В Индонезии разбился самолет, погибли 189 человек. В Ахтме же под колесами грузовика погибла 20-летняя женщина.Яна Тоом заявила международному изданию, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими. Смотрите также интервью Delfi c Наташей Королевой.
Foto: AFP
Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает ВВС. По данным властей, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, все они погибли.
RUS Delfi
•
35 мин
Foto: Sven Arbet
В ходе проведенного свежего исследования CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат выяснилось, что 40% работодателей планируют в ближайшее время повысить уровень зарплаты работников. Новые рабочие места желают создать 39% предприятий, 70% работодателей планируют нанять новых работников для замены уволившихся, на сезонные работы и/или новые рабочие места, значится в пресс-релизе.
RUS Delfi
•
35 мин
Kujutis: Heleri Kuris
На минувших выходных Эстония перешла на зимнее время. Представляем вашему вниманию график, который поможет лучше понять, как перевод часов влияет на нашу жизнь.
RUS Delfi
•
35 мин
vastuvõtt Foto: Siim Lõvi
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти в Латвии и Эстонии создали фактически зоны сегрегации и апартеида в центре Европы, ограничив русскоязычное население в целом ряде прав, передает РИА Новости.
RUS Delfi
•
35 мин
Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip
Журналист НТВ Никита Развозжаев совершил самоубийство, сообщает ”Говорит Москва”. Его тело найдено в Москве.
RUS Delfi
•
35 мин
Ukraina kodanikud moodustavad suurema osa Eesti lühiajalistest töötajatest, kellest umbes kolmandik töötab ehituses. Shutterstock
Количеству связанных с иностранной рабочей силой нарушений не видно конца. Число приехавших в Эстонию на заработки украинцев в последние годы увеличивается бешеными темпами, пишет Eesti Päevaleht.
RUS Delfi
•
35 мин
Ahtme Foto: Delfi lugeja
Сегодня утром, в начале 11-го, автомобиль в районе Кохтла-Ярве — Ахтме — сбил пешехода. В результате полученных травм женщина погибла.
RUS Delfi
•
35 мин
фото иллюстративное Foto: Tanel Meos
В таллинском общественном транспорте вводятся системные новшества, позволяющие платить за проезд взмахом бесконтактной банковской карточки.
RUS Delfi
•
35 мин
Kuvatõmmis
Депутат Европарламента Яна Тоом сказала в интервью изданию France24, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими.
RUS Delfi
•
35 мин
Ida-Virumaal Auveres leiti sõjaaegse Nõukogude ründelennuki vrakk Foto: Dmitri Šutov
В минувшую пятницу члены поисково-краеведческого клуба ”Камерад” при поддержке членов НКО ”Бастион”, ”Память”, а также нарвских чернобыльцев выкопали из земли в окрестностях Нарвы, в районе бывшей железнодорожной станции Аувере, части сбитого штурмовика Ил-2. Останки членов экипажа не обнаружили — летчикам, судя по всему, удалось покинуть самолет до его падения.
RUS Delfi
•
35 мин
Suletud apteek Raplas, Rappeli Keskuses Foto: Siim Solman
В понедельник в два часа дня 55 аптек по всей Эстонии закрыли свои двери в качестве протеста. Таким образом они хотели привлечь внимание к законодательству, согласно которому все эти аптеки нужно окончательно закрыть к июню следующего года.
RUS Delfi
•
35 мин
28 октября в Таллинне состоялся концерт Наташи Королевой “Магия Л”. Delfi поговорил с певицей после концерта и узнал, почему город Таллинн является для нее особенным городом.
Бублик
•
35 мин