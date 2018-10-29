ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авиакатастрофа в Индонезии и смерть пешехода в Кохтла-Ярве

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Foto: Andres Putting

В Индонезии разбился самолет, погибли 189 человек. В Ахтме же под колесами грузовика погибла 20-летняя женщина.Яна Тоом заявила международному изданию, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими. Смотрите также интервью Delfi c Наташей Королевой.