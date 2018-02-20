ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с участием поезда и грузовика, задержание обвиняемой за подстрекательство к убийству

Во вторник утром в Харьюмаа произошло ДТП: поезд въехал в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт на сутки. О подробностях аварии, а также о других важных новостях читайте в подборке "Главное за день".

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Харьюмаа поезд врезался в грузовик: два вагона сошли с рельсов, пострадали 9 человек

Rongiõnnetus Foto: Andres Putting

В Кульна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд въехал в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. 9 человек доставлены в больницу. Двое из них — водители грузовика и поезда — находятся в тяжелом состоянии. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт на сутки.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: При столкновении поезда и грузовика под Кейла пострадали 9 человек

Kulna rongiõnnetus Foto: Liisi Viskus

В Кульна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд въехал в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. 9 человек доставлены в больницу. Двое из них — водители грузовика и поезда — находятся в тяжелом состоянии. Участок дороги на месте ДТП будет закрыт на сутки.

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Полиция задержала Юргена Лиги без прав за рулем

Jürgen Ligi Foto: Rauno Volmar

Сегодня Õhtuleht писал, что полиция задержала депутата Рийгикогу Юргена Лиги (Партия реформ) за рулем автомобиля без водительских прав. Лиги подтвердил Delfi, что данный инцидент действительно произошел.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Полиция задержала обвиняемую за подстрекательство к убийству

Предприниматель и мать четверых детей Келли Маасикас (44), ставшая известной широкой общественности после участия в шоу ”Õhtusöök viiele”, осуждена на шесть лет тюрьмы за подстрекательство к убийству бывшего мужа. Она уклонялась от отбытия наказания, сегодня в Таллинне полиция задержала Маасикас.

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Кому юбилей, кому — нажива. Как перекупщики делают бизнес на юбилейных монетах ЭР

EV 100 juubeli müntide müük Foto: Dmitri Kukushkin

Два дня подряд у дверей главного офиса Банка Эстонии в Таллинне выстраивалась очередь из желающих приобрести монеты, выпущенные специально к празднику 100-летия государства. Хоть я не и нумизмат и не перекупщик, но также присоединился к этой очереди — ради интереса и желания изнутри увидеть этот процесс.

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Новые версии в допинг-деле Крушельницкого: похмелье и спецслужбы

Aleksandr Krushelnitcki ja Anastasia Bryzgalova Foto: Sergei Bobylev, Sergei Bobylev/TASS

Обе допинг-пробы, взятые у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дали положительный результат на мельдоний. Первое заседание Спортивного арбитражного суда пройдет по его делу 22 февраля.

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Фонд лечения рака получил рекордное число ходатайств: за три недели надежду на жизнь обрело 18 человек

Kingitud Elu Foto: Eero Vabamägi

В начале 2018 года фонд лечения рака Kingitud elu оказался под серьезным давлением. Всего за три последние недели фонд получил около двадцати ходатайств — гораздо больше, чем бывало раньше. Хотя фонду и удалось подарить надежду на жизнь еще 18 людям, мы призываем всех поддерживать нашу борьбу с раком хотя бы небольшими регулярными пожертвованиями для того, чтобы ни один больной раком человек не остался в этом году без крайне необходимого лечения и надежды.

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ГРАФИК: С апреля пенсии в Эстонии вырастут в среднем на 7,6%

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об утверждении ценности индекса государственной пенсии в 2018 году, согласно которому новый индекс составит 1,076. Это значит, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия по трудоспособности составят в среднем 7,6%, передает rus.err.ee.

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Таксисту перевели на счет 200 000 евро и тут же забрали

Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018 Foto: Andres Putting

Неисправная бухгалтерская программа Taxify ошибочно перевела на счет бывшего водителя такси 200 000 евро. Требование о возврате было предъявлено лишь спустя неделю.

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Олег Гросс — о приходе Lidl: с исчезновением Prismа потребитель потерял бы многое, бояться должны Rimi и Maxima

Oleg Gross. Foto: Sven Arbet

По словам владельца сети магазинов Grossi Олега Гросса, масштабы влияния прихода немецкой сети Lidl в Эстонию зависят от того, сколько магазинов они здесь откроют.

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