ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с Ferrari, температурный рекорд и лесной пожар в Ида-Вирумаа

Для многих сдача квартиры в аренду — дополнительный способ заработка. Ведь не простаивать же жилью, если пока что необходимости в нем нет. Казалось бы, при наличии договора все вопросы между владельцами квартиры и арендаторами должны решаться легко.

Loe edasi...

ФОТО С МЕСТА ДТП | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре машины: один человек погиб, несколько пострадавших

Avarii Tallinna-Narva maanteel Foto: Delfi lugeja

Сегодня примерно в 18:05 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 101 километре шоссе Таллинн-Нарва.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: На водопаде Ягала люди принимали глиняные ванны

Foto: Andres Putting

Если на некоторых заливах сегодня вода стала просто ледяной, поскольку восточный ветер унес теплую воду, то многие нашли альтернативу.

Loe edasi...

Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

Foto: Andres Putting

ТОП Где сегодня искупаться? Вода на некоторых пляжах ледяная, а где-то — парное молоко Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года! обновлено в 18:44 ФОТО: Лишь две недели на дорогах Эстонии: в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari

Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!

Loe edasi...

Олимпийская чемпионка и давний конкурент Шмигун-Вяхи погибла во время катания на гидроцикле

Бывшая норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд найдена мертвой на берегу одного из островов на Юге Норвегии, передает Sports.ru.

Loe edasi...

ВИДЕО и СХЕМА: В Ида-Вирумаа продолжается тушение лесного пожара. Смотрите, как организовано движение в объезд

В Нарва-Йыэсуу произошел лесной пожар из-за которого изменено движение.

Loe edasi...

Мария Юферева: особое мнение социологов о влиянии ПБК

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva Foto: Jaanus Lensment

В дискуссиях на тему телеканала ПБК и его влияния на русскоязычное населения слишком много эмоций, демагогии и популизма. Только самый ленивый еще не обнародовал свое мнение об этом «великом и ужасном» канале, который по мнению оппозиционных политиков и доморощенных аналитиков превратил русских Эстонии в зомби от российской пропаганды.

Loe edasi...

Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

Jumalateenistus Päästja Kristuse katedraalis Foto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: На Сааремаа водитель Mercedes уснул за рулем и совершил аварию