ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с Ferrari, температурный рекорд и лесной пожар в Ида-Вирумаа

- В Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад. - В Эстонии побит температурный рекорд! - В Нарва-Йыэсуу спасатели продолжают бороться с лесным пожаром, движение в городе затруднено из-за проложенных по дорогам рукавов.
ФОТО: Лишь две недели на дорогах Эстонии: в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari
Вчера в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад. Loe edasi...
В Таллинне жара установила новый температурный рекорд
Погода — главный ньюзмейкер сегодня! Сегодня в столице было зарегистрировано 32,6 градусов жары — рекорд этого лета! Loe edasi...
Мужчина не может выселить не платящих по счетам квартиросъемщиков
Для многих сдача квартиры в аренду — дополнительный способ заработка. Ведь не простаивать же жилью, если пока что необходимости в нем нет. Казалось бы, при наличии договора все вопросы между владельцами квартиры и арендаторами должны решаться легко. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА ДТП | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре машины: один человек погиб, несколько пострадавших
Сегодня примерно в 18:05 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 101 километре шоссе Таллинн-Нарва. Loe edasi...
ФОТО DELFI: На водопаде Ягала люди принимали глиняные ванны
Если на некоторых заливах сегодня вода стала просто ледяной, поскольку восточный ветер унес теплую воду, то многие нашли альтернативу. Loe edasi...
Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!
Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса! Loe edasi...
Олимпийская чемпионка и давний конкурент Шмигун-Вяхи погибла во время катания на гидроцикле
Бывшая норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд найдена мертвой на берегу одного из островов на Юге Норвегии, передает Sports.ru. Loe edasi...
ВИДЕО и СХЕМА: В Ида-Вирумаа продолжается тушение лесного пожара. Смотрите, как организовано движение в объезд
В Нарва-Йыэсуу произошел лесной пожар из-за которого изменено движение. Loe edasi...
Мария Юферева: особое мнение социологов о влиянии ПБК
В дискуссиях на тему телеканала ПБК и его влияния на русскоязычное населения слишком много эмоций, демагогии и популизма. Только самый ленивый еще не обнародовал свое мнение об этом «великом и ужасном» канале, который по мнению оппозиционных политиков и доморощенных аналитиков превратил русских Эстонии в зомби от российской пропаганды. Loe edasi...
Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева
Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата. Loe edasi...
ФОТО DELFI: На Сааремаа водитель Mercedes уснул за рулем и совершил аварию
В воскресенье, после обеда на Сааремаа произошла авария. Столкнулись Hyundai i40 и Mercedes Benz, передает Saarte Hääl. Loe edasi...