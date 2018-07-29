29.07.2018, 21:23

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с Ferrari, температурный рекорд и лесной пожар в Ида-Вирумаа


rus.delfi.ee
EST
Viljandimaa avarii
Viljandimaa avariiFoto: Politsei foto

- В Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад.
- В Эстонии побит температурный рекорд!
- В Нарва-Йыэсуу спасатели продолжают бороться с лесным пожаром, движение в городе затруднено из-за проложенных по дорогам рукавов.

ФОТО: Лишь две недели на дорогах Эстонии: в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari

Lugeja foto

Вчера в Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад.
Loe edasi...

В Таллинне жара установила новый температурный рекорд

Foto: Andres Putting

Погода — главный ньюзмейкер сегодня! Сегодня в столице было зарегистрировано 32,6 градусов жары — рекорд этого лета!
Loe edasi...

Мужчина не может выселить не платящих по счетам квартиросъемщиков

Foto: "МК-Эстония"

Для многих сдача квартиры в аренду — дополнительный способ заработка. Ведь не простаивать же жилью, если пока что необходимости в нем нет. Казалось бы, при наличии договора все вопросы между владельцами квартиры и арендаторами должны решаться легко.
Loe edasi...

ФОТО С МЕСТА ДТП | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре машины: один человек погиб, несколько пострадавших

Avarii Tallinna-Narva maanteel Foto: Delfi lugeja

Сегодня примерно в 18:05 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 101 километре шоссе Таллинн-Нарва.
Loe edasi...

ФОТО DELFI: На водопаде Ягала люди принимали глиняные ванны

Foto: Andres Putting

Если на некоторых заливах сегодня вода стала просто ледяной, поскольку восточный ветер унес теплую воду, то многие нашли альтернативу.
Loe edasi...

Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

Foto: Andres Putting

ТОП

Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!
Loe edasi...

Олимпийская чемпионка и давний конкурент Шмигун-Вяхи погибла во время катания на гидроцикле

Vibeke Skofterud Foto: Ilmar Saabas

Бывшая норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд найдена мертвой на берегу одного из островов на Юге Норвегии, передает Sports.ru.
Loe edasi...

ВИДЕО и СХЕМА: В Ида-Вирумаа продолжается тушение лесного пожара. Смотрите, как организовано движение в объезд

В Нарва-Йыэсуу произошел лесной пожар из-за которого изменено движение.
Loe edasi...

Мария Юферева: особое мнение социологов о влиянии ПБК

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva Foto: Jaanus Lensment

В дискуссиях на тему телеканала ПБК и его влияния на русскоязычное населения слишком много эмоций, демагогии и популизма. Только самый ленивый еще не обнародовал свое мнение об этом «великом и ужасном» канале, который по мнению оппозиционных политиков и доморощенных аналитиков превратил русских Эстонии в зомби от российской пропаганды.
Loe edasi...

Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

Jumalateenistus Päästja Kristuse katedraalis Foto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.
Loe edasi...

ФОТО DELFI: На Сааремаа водитель Mercedes уснул за рулем и совершил аварию

Liiklusõnnetus Saaremaal, Tahulas, Mercedese juht jäi magama Foto: Irina Mägi

В воскресенье, после обеда на Сааремаа произошла авария. Столкнулись Hyundai i40 и Mercedes Benz, передает Saarte Hääl.
Loe edasi...

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО С МЕСТА ДТП | На шоссе Таллинн-Нарва BMW спровоцировал цепную аварию: один человек погиб, несколько пострадавших. Возбуждено уголовное дело

29.07.2018
Сегодня примерно в 18:05 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 101 километре шоссе Таллинн-Нарва. Столкнулись четыре машины, в результате ДТП погиб один человек, пострадали шесть человек, среди которых — двое детей.
Подробнее

Мужчина не может выселить не платящих по счетам квартиросъемщиков

29.07.2018
Для многих сдача квартиры в аренду — дополнительный способ заработка. Ведь не простаивать же жилью, если пока что необходимости в нем нет. Казалось бы, при наличии договора все вопросы между владельцами квартиры и арендаторами должны решаться легко.
Подробнее


МНЕНИЕ: Как здешнюю ситуацию с гражданством видят в Германии: основы для оценок

29.07.2018
В марте я писал о том, что меня сильно беспокоит проблема эстонских ”серопаспортников” и русского меньшинства у меня на родине, в Эстонии, и о том, что я привлёк к этой ситуации внимание германских парламентариев. Ответ от федерального правительства Германии получен.
Подробнее


Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

29.07.2018
Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с Ferrari, температурный рекорд и лесной пожар в Ида-Вирумаа

29.07.2018
- В Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад.
- В Эстонии побит температурный рекорд!
- В Нарва-Йыэсуу спасатели продолжают бороться с лесным пожаром, движение в городе затруднено из-за проложенных по дорогам рукавов.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106992006
107,10 €
64,26 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092001
151,20 €
90,72 €

Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

29.07.2018
Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ