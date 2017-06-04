ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Атаки в Лондоне, 133 года эстонскому флагу

Подведем итоги этого воскресенья.
В ночь на воскресенье, 4 июня, в Лондоне фургон сбил нескольких пешеходов, некоторые из которых в результате погибли. Практически сразу после этого неизвестные напали с ножами на прохожих в расположенном рядом районе "Боро Маркет".
В давке во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между ”Реалом” и ”Ювентусом” (4:1) в Турине пострадали около тысячи фанатов итальянского клуба.
Ежегодно 4-го июня отмечается День эстонского флага.
В этот день в 1884-м году в церкви Отепя был освящен первый сине-черно-белый триколор. Сегодня по всей Эстонии прощли мероприятия.
В День флага башню Длинный Герман посетили около 700 человек
По случаю Дня флага в воскресенье, 4 июня, башню Длинный Герман на Тоомпеа в Таллинне посетили почти 700 человек из 14 стран мира.
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ФОТО DELFI: В Вильянди прошел слет любителей советских автомобилей
Сегодня Вильянди окутало ностальгией: днем возле сцены можно было наблюдать множество советских автомобилей.
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ВИДЕО: Пес Ханс из Вильяндиского приюта рассказывает свою шокирующую историю
Это пес был найден недалеко от заброшенных хлевов. Он был голодным, обезвоженным, его уши были воспалены и гноились. Животное весило вдвое меньше нормального веса.
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В понедельник в Эстонии начинаются крупные учения НАТО Saber Strike
В понедельник на центральном полигоне Сил обороны начинаются крупные международные учения НАТО Saber Strike.
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А вдруг там лето? Следите за погодой в Эстонии онлайн
Первые летние выходные в Эстонии выдались хоть и солнечными, но прохладными. Везде ли так? Смотрите, что там с погодой в разных городах!
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Ночью в Тартумаа из сада выкрали 60 туй. Владелица просит помощи
В ночь на сегодня в Тартумаа в Юленурме из сада украли 60 туй. Владелица деревьев просит помощи.
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Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что европейским странам необходимо сплотиться в борьбе с радикальным исламом, передает rus.err.ee.
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Сийм Каллас — об атаках в Лондоне: это провал спецслужб
Бывший президент Еврокомиссии Сийм Каллас считает, что недавние нападения в Лондоне показывают, что спецслужбы не справляются, пишет Eesti Päevaleht.
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Полиция Лондона задержала 12 человек по делу о теракте
Лондонская полиция задержала 12 человек в связи с терактом, который произошел вечером 3 июня в центре Лондона. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет gazeta.ru.
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Неужели и вправду придется подстраиваться под ”поколение Z”?
”Даже не надейтесь, что всё будет так, как было, — уверена выпускница Нарвского колледжа ТУ Кристи Голдберг после исследования готовности работодателей к выходу на рынок труда представителей поколения ”Z”. — Скорее придётся самим что-то менять”.
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Нападения в Лондоне: что известно на данный момент
В ночь на воскресенье, 4 июня, фургон сбил нескольких пешеходов, некоторые из которых в результате погибли. Практически сразу после этого неизвестные напали с ножами на прохожих в расположенном рядом районе "Боро Маркет".
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Мэй: с 22 марта в Британии предотвратили пять терактов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в британские спецслужбы и полиция с 22 марта, когда произошел теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне, предотвратили пять терактов. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.
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Грозит ли нашим ”хрущевкам” тотальный снос, и что будет с ценами на них в дальнейшем?
В Москве планируют снести все ”хрущевки”. По предварительным данным, это коснется жителей 7500 домов, в которых живет порядка 1,6 миллиона человек. 14 мая тысячи людей, которые боятся остаться без жилья, даже вышли на митинг, направленный против программы реновации. В Эстонии тоже есть ”хрущевки”, у нас порядка 30 000 таких квартир, пишет "МК-Эстония".
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ФОТО И ВИДЕО: Сотни болельщиков "Ювентуса" пострадали в давке в Турине
В давке во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между ”Реалом” и ”Ювентусом” (4:1) в Турине пострадали около тысячи фанатов итальянского клуба. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство ANSA.
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ФОТО: Под Тапа алководитель сбил трех молодых велосипедистов и сбежал
В субботу около 21 часа в Моэ волости Тапа произошло ДТП: автомобиль Suzuki, за рулем которого находился нетрезвый водитель, наехал на трех велосипедистов.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В честь Дня флага у Эстонского национального музея прошла торжественная церемония
Сегодня государственный праздник: флагу Эстонии исполняется 133 года. В честь этого события в 7 часов утра у Эстонского национального музея в Тарту был поднят триколор.
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Какими смартфонами будут пользоваться чиновники во время председательства в ЕС?
Некоторое время назад Государственная канцелярия приступила к закупке смартфонов для своих сотрудников на время председательства Эстонии в Совете ЕС.
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ФОТО И ВИДЕО: Теракт в Лондоне: 7 погибших, 48 пострадавших, 3 террориста ликвидированы
Жертвами терактов в Лондоне в субботу стали семь человек. Об этом сообщил в воскресенье заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули. По его информации, в атаке участвовали три террориста, передает ТАСС.
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МИД Эстонии: в лондонском теракте граждане Эстонии не пострадали
По данным МИД Эстонии, во вчерашнем теракте в Лондоне граждане Эстонии не пострадали.
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В Тверской области мужчина расстрелял восемь человек
В Тверской области в поселке мужчина совершил убийство восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
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Теракт в Лондоне: свидетельства очевидцев
В Лондоне совершен теракт. Неизвестные сначала наехали в пешеходов на Лондонском мосту, а затем напали на прохожих в оживленном районе "Бороу маркет" с ножами. Би-би-си делится свидетельствами очевидцев атаки в центре британской столицы.
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ФОТО: В нарвских состязаниях самых сильных мужчин, как обычно, победил Тармо Митт
40-летний тартуский богатырь Тармо Митт (рост 194 см, вес 156 кг), по прозвищу ”Гора”, в очередной раз победил в состязаниях самых сильных мужчин Эстонии, Rannumees, проводящихся 4 июня в рамках дней города Нарва. И в этом не было совершенно никакого сюрприза.
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