ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ассара Паулуса и серийного насильника досрочно не освободили, а эстонские судовые охранники вернутся из индийской тюрьмы

Ээро Песуру, сидящего за изнасилование четырех женщин, суд досрочно выпустить отказался. Также за решеткой останется считающийся влиятельным лидером преступного мира Ассар Паулус. Поджегший свою жену сирийский беженец пока надеется на смягчение участи — просит уменьшить срок. А находящиеся в индийской тюрьме с 2013 года эстонские судовые охранники должны в скором времени вернуться домой.

Что изменится для проживающих в Британии выходцев из Эстонии после брексита

Suurbritannia EL-i jäämise pooldajate kampaania Londonis enne referendumit. Foto: Andres Putting

Еще недавно Евросоюз казался единым и неделимым. Однако Великобритания собралась из него выйти. И теперь привыкшие к отсутствию внутренних границ европейцы, в том числе и с эстонскими паспортами, которые в свое время решили уехать в Великобританию учиться или насовсем в поисках лучшей жизни, оказались в подвешенном положении. Что делать тем, кто хочет остаться жить в Туманном Альбионе, и останется ли у европейцев после Брексита возможность переехать в Англию — выясняла ”МК-Эстония”.

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Эксперты назвали страны с наиболее высокой оргпреступностью. Каковы позиции Эстонии?

Преступные кланы наиболее активны в странах Центральной и Южной Америки. Среди стран, входивших в СССР, самые лучшие позиции у Эстонии, самые худшие — у Украины.

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Около 60 000 туристов заблокировано в аэропорту Бали из-за извержения вулкана

Agung Foto: Firdia Lisnawati, AP/Scanpix

Извержение вулкана на популярном у туристов индонезийском острове вынудило власти закрыть пока на сутки международный аэропорт.

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ФОТО: Хозяин хутора о застреленных полицией собаках: эти ”заигравшиеся щенки” покусали коров и загнали теленка в реку

Rünnak veisekarjale Raplamaal Foto: Erakogu, Maaleht

В противовес заявлению защитника животных Хейки Валнера о том, что застреленные в Рапламаа полицейскими собаки были невинным щенками, которые не собирались никого атаковать, а просто заигрались, хозяин хутора, на котором все это произошло, утверждает, что ситуация была критической, пишет Maaleht.

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Эстонские судовые охранники выйдут на свободу из индийской тюрьмы

India laevakaitsjad Foto: Dmitri Pappel

Индийский суд города Ченнай оправдал годами находившихся в тюрьме в Индии судовых охранников и удовлетворил их апелляционную жалобу.

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Суд отказал серийному насильнику в досрочном освобождении

PPA

Сегодня Харьюский уездный суд отказал отбывающему восьмилетний срок за изнасилование четырех женщин Ээро Песуру в досрочном освобождении.

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Поджегший в Таллинне жену сирийский беженец требует смягчить себе приговор

Приговоренный судом первой инстанции к 10 годам лишения свободы за поджог своей жены 20-летний беженец из Сирии Кован Мохаммад настаивает в окружном суде на смягчении приговора.

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Суд не освободил Ассара Паулуса досрочно из тюрьмы

Assar Pauluse kohtuistung Foto: Rauno Volmar

Сегодня Вируский уездный не удовлетворил ходатайство Ассара Паулуса об условно-досрочном освобождении из тюрьмы.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Разница в ценах на алкоголь в Эстонии и Латвии

Läti viinaralli Foto: Argo Ingver

В представленном вашему вниманию графике приведены цены на алкоголь в Эстонии и Латвии сейчас и весной минувшего года. Если разница в ценах на крепкий алкоголь оставалась достаточно стабильной, то рост цен на пиво в Эстонии бросается в глаза довольно сильно, пишет Maaleht.

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Кая Каллас: новая налоговая система заставит людей блефовать и обманывать государство

Swedbanki privaatpanganduse seminar Foto: Tiit Blaat

Депутат Европарламента, реформистка Кая Каллас написала в своем блоге, что от новой налоговой системы есть польза только для политиков правящей коалиции, которые, ссылаясь на громкие лозунги, могут бить в барабаны, будто бы они помогают людям.

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