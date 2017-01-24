Юри Ратас вчера выдвинул идею о предоставлении гражданства тем, кто прожил в Эстонии 25 лет, на что сегодня отреагировали многие политики и партии. Узнайте, в чем заключается антиалкогольный план Евгения Осиновского, и как он хочет сократить разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами, а также не пропустите завораживающий монтаж того, как изменилась Эстония с восьмидесятых годов.

В Эстонии 50 000 человек могут в будущем обязать доплачивать подоходный налог

Доплачивать подоходный налог с 2019 года, вероятно, придется тем, кто работает у нескольких работодателей или имеет иные источники дохода (кроме зарплаты) и чьи ежемесячные поступления превышают 1200 евро.

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ЮРИСТ ОТВЕЧАЕТ: Зачем нести трудовую книжку в департамент и почему не надо паниковать

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Новости о том, что Департамент социального страхования призвал работников предоставить данные трудовых книжек о рабочих местах до 1 января 1999 года, вызвала повышенное внимание наших читателей. Юрист Данил Липатов из бюро Progressor специально для Defli проанализировал, что именно стоит за предложением департамента.

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Верховный суд Британии запретил правительству запускать "брексит"

фото иллюстративное Foto: NIKLAS HALLE'N, AFP

Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза, постановил Верховный суд.

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Ильвес: люди забыли, что такое война

Toomas Hendrik Ilves Foto: Aleksei Vitvitski, Sputnik

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес дал интервью журналу Стенфордского университета. По мнению Ильвеса, противостояние либерализму, имеющее место как в Европе, так и в США, — следствие того, что люди позабыли, что такое война.

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”Спидометр разницы зарплат” Осиновского заставит предприятия ликвидировать неравенство полов

Postimaja Rimi klienditeenindajad Jekaterina Semjonova (paremal) ja Kert Lepp palgalõhe üle pead ei valuta, sest tööandja sugudepõhist palgaarvestust ei harrasta. Foto: Ilmar Saabas

Министерство социальных дел хочет начать проводить на предприятиях проверки с целью выявить несоответствия в зарплатах мужчин и женщин. Целью надзора, осуществлять который будет Трудовая инспекция, станет обеспечение равноправия полов — мужчины и женщины должны получать за одну и ту же работу одинаковую зарплату, пишет Eesti Päevaleht.

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Работодатель: женщина — не мужчина и не может получать наравне с ним

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Государство по инициативе министра здоровья и труда Евгения Осиновского всерьез взялось за ликвидацию неравенства в зарплатах мужчин и женщин. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором как работодатель высказал свою точку зрения на планы правительства.

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Высокая активность и рост цен: что и почему происходит на столичном рынке квартир

Foto: Tiit Blaat

В декабре средняя цена за квадратный метр квартиры в Таллинне опять превысила максимальную цену периода бума.

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Хельме: Ратас хочет премировать гражданством людей, которые показали, что нелояльны к Эстонии

EKRE meeleavaldus Toompeal Foto: Hendrik Osula

Председатель фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме подверг жесткой критике заявление премьер-министра Юри Ратаса о том, что гражданство Эстонии следует дать всем, кто прожил тут по крайней мере 25 лет.

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Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: это не нулевой вариант

Raimond Kaljulaid Foto: Hendrik Osula

Старейшина Пыхья-Таллинна, член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд поддержал предложение Юри Ратаса предоставить эстонское гражданство всем людям, которые прожили в Эстонии не менее 25 лет.

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IRL не поддерживает идею предоставления гражданства прожившим в Эстонии 25 лет

IRL Foto: Eero Vabamägi

Сегодня партия IRL сообщила, что не поддерживает идею премьер-министра Юри Ратаса о предоставлении гражданства всем, кто прожил в Эстонии минимум 25 лет.

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Антиалкогольный план: запрет на рекламу в соцсетях, дегустации, выгодные "мультиупаковки", happy hour и прочее

Õlu Foto: Andres Putting

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил правительству на рассмотрение законопроект, который, помимо прочего, запретит рекламу алкогольной продукции в соцсетях.

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Вахер: в Эстонии действуют 20 криминальных группировок, 8 из них крайне опасны

Foto: Andres Putting

Глава Департамента полиции и погранохраны (PPA)Эльмар Вахер заявил, что на данный момент на территории Эстонии действуют 20 криминальных группировок, восемь из которых полиция считает чрезвычайно опасными.

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Как Эстония изменилась с 1984 по 2016 год

Google avapilt, töödeldud satelliidifoto Foto: Google avapilt, töödeldud satelliidi foto

Порой Google делает поразительные вещи: недавно он опубликовал аэрофотографии 30-летней давности и представил их таким образом, что любой человек может сам посмотреть, как со временем изменился интересующий его регион. Мы собрали некоторые фотографии Эстонии, смонтировали из них завораживающее видео и описали, в чем же заключались самые большие изменения.

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