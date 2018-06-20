ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Анархия на столичном перекрестке и запертый в кабинете МРТ пациент

Сегодня в обед в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий Министерству внутренних дел Российской Федерации самолет TU154M.

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Госпрокуратура оспорила постановление суда о закрытии дела в отношении Эдгара Сависаара

“Prokuratuuri padrunisalv on juba tühjaks jooksnud,” teatas Edgar Savisaar mullu septembris oma Facebooki-lehel ning avaldas kahtlust, kas tunnistajate ütlused on küllalt kaalukad, et rahva poolt valitud ja legitiimselt määratud linnapea kaheks aastaks am RAUNO VOLMAR

5 июня Харьюский уездный суд вынес постановление о закрытии дела о коррупции и экономических преступлениях в отношении Эдгара Сависаара со ссылкой на плохое состояние здоровья подсудимого.

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В Клинике ТУ пациент оказался запертым в кабинете МРТ и в панике звонил спасателям

Foto: Anni Õnneleid

Пациент Клиники Тартуского университета остался запертым в кабинете магнитно-резонансной томографии (МРТ) и был вынужден провести там несколько часов.

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Эстонские врачи за четыре дня поставили на ноги мальчика со сломанным позвоночником

IMETEGIJA: Dr Taavi Toomela oma vapra patsiendi Evoga. Kristjan Järv

Шестилетний мальчик из Выру упал с качелей и сломал позвоночник. От паралича и инвалидной коляски его спасли правильные действия близких и врачей, пишет Eesti Ekspress.

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У взобравшегося на смотровую площадку церкви Олевисте мужчины отказало сердце

Vallo Kruuser, Robin Roots

Издание Eesti Ekspress пишет о том, как в первую субботу июня одному туристу средних лет стало плохо с сердцем на башне церкви Олевисте и его спасло лишь чудо.

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ГРАФИК: Уровень жизни в Эстонии — один из худших в ЕС, в Прибалтике нас опережает Литва