20.06.2018, 21:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Анархия на столичном перекрестке и запертый в кабинете МРТ пациент

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rus.delfi.ee
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Hobujaama Ristmiku Seaduserikkujad
Hobujaama ristmik TallinnasFoto: Hendrik Osula

Сегодня, 20 июня, мы писали о том, что на перекрестке Хобуяама в Таллинне полиция могла бы ежечасно выписывать штрафов на 40 000 евро, а также о том, что пациент Клиники Тартуского университета остался запертым в кабинете магнитно-резонансной томографии (МРТ) и был вынужден провести там несколько часов. Эти и другие новости этой среды вы найдете в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Тотальная анархия на одном из самых оживленных перекрестков Таллинна: 500 нарушений ПДД за час!

Andres Putting

На перекрестке Хобуяама в Таллинне полиция могла бы ежечасно выписывать штрафов на 40 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
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Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Vene lipp Foto: Alexander Vilf, RIA Novosti

Сегодня в обед в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий Министерству внутренних дел Российской Федерации самолет TU154M.
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Госпрокуратура оспорила постановление суда о закрытии дела в отношении Эдгара Сависаара

“Prokuratuuri padrunisalv on juba tühjaks jooksnud,” teatas Edgar Savisaar mullu septembris oma Facebooki-lehel ning avaldas kahtlust, kas tunnistajate ütlused on küllalt kaalukad, et rahva poolt valitud ja legitiimselt määratud linnapea kaheks aastaks am RAUNO VOLMAR

5 июня Харьюский уездный суд вынес постановление о закрытии дела о коррупции и экономических преступлениях в отношении Эдгара Сависаара со ссылкой на плохое состояние здоровья подсудимого.
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В Клинике ТУ пациент оказался запертым в кабинете МРТ и в панике звонил спасателям

Foto: Anni Õnneleid

Пациент Клиники Тартуского университета остался запертым в кабинете магнитно-резонансной томографии (МРТ) и был вынужден провести там несколько часов.
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Эстонские врачи за четыре дня поставили на ноги мальчика со сломанным позвоночником

IMETEGIJA: Dr Taavi Toomela oma vapra patsiendi Evoga. Kristjan Järv

Шестилетний мальчик из Выру упал с качелей и сломал позвоночник. От паралича и инвалидной коляски его спасли правильные действия близких и врачей, пишет Eesti Ekspress.
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У взобравшегося на смотровую площадку церкви Олевисте мужчины отказало сердце

Vallo Kruuser, Robin Roots

Издание Eesti Ekspress пишет о том, как в первую субботу июня одному туристу средних лет стало плохо с сердцем на башне церкви Олевисте и его спасло лишь чудо.
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ГРАФИК: Уровень жизни в Эстонии — один из худших в ЕС, в Прибалтике нас опережает Литва

Ostlemine. Foto: Taavi Sepp

Из опубликованных сегодня данных Eurostat выясняется, что реальное частное потребление на основании паритета покупательской способности, отражающее экономическое благосостояние жителей, в Эстонии по итогам прошлого года составило 72% от среднего по Евросоюзу и в странах Балтии уступило Литве.
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Президент Литвы призвала быть готовыми к нападению России

Dalia Grybauskaite Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. Об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.
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Удивленный посетитель кафе: вице-мэр Зюлейха Измайлова угрожала порезать мне шины

Koalitsioonileppe allkirjastamine, Züleyxa Izmailova, Taavi Aas Foto: Tiit Blaat

Вице-мэр Таллин и председатель Партии зеленых Эстонии Зюлейха Измайлова в понедельник вечером попала в передрягу в Ярваканди, когда попросила отправившегося в кафе наслаждаться смузи мужчину заглушить мотор автомобиля. Мужчина утверждает, что Измайлова пригрозила порезать шины его автомобиля.
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ВИДЕО| Старейшина Кесклинна: я бы посоветовал Ансипу сходить в аптеку на Тынисмяги

Старейшина Кесклинна Владимир Свет в беседе с журналистами ”Вечёрки” Владиславом Копылковым и Екатериной Павловой рассказал о своем отношении к легализации легких наркотиков, статусе русского языка в Таллинне, санкциях против России, а также ответил на пресловутый вопрос ”чей Крым?”
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Недолго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018

Roman Vikulov, Delfi

При том, что пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области категорически отказалась подтвердить или опровергнуть Delfi информацию о том, что миграционные карты при пересечении границы на участке Нарва-Ивангород можно не заполнять самостоятельно только в период чемпионата мира по футболу, непосредственные работники контрольного пункта, пограничники, говорят, что именно так и есть.
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Сборная России уверенно добилась того результата, который не ожидал даже тренер сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский. В студии Delfi мы обсудили с ним перспективы команды Черчесова, осечки фаворитов и новую систему VAR.
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Единственный гол Роналду принес первую победу Португалии

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Португалия и Марокко провели свой второй матч чемпионата мира по футболу в России. Единственный гол забил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалия победила 1:0.
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Уругвай и Россия пробились в плей-офф чемпионата мира!

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Во втором туре чемпионата мира по футболу Уругвай победил в Ростове-на-Дону Саудовскую Аравию - 1:0 (1:0). Этот результат вывел уругвайцев и сборную России в 1/8 финала чемпионата мира.
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Сердобольная женщина увидела у здания горуправы района Хааберсти трех незадачливых пищащих птенцов чайки, остановилась и выискала из продуктовой сумки несколько ломтиков нарезанной булки. Когда я сказал, что для водоплавающих птиц и особенно птенцов такое угощение может оказаться роковым, она сильно удивилась, добавив, что десятилетиями кидает чайкам с балкона “подкормку“ — любуется, как они ловят пищу налету!
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ГАЛЕРЕЯ: Вау, настоящий клад! В Каламая раскопали тысячи средневековых артефактов

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Анархия на столичном перекрестке и запертый в кабинете МРТ пациент

20.06.2018
Сегодня, 20 июня, мы писали о том, что на перекрестке Хобуяама в Таллинне полиция могла бы ежечасно выписывать штрафов на 40 000 евро, а также о том, что пациент Клиники Тартуского университета остался запертым в кабинете магнитно-резонансной томографии (МРТ) и был вынужден провести там несколько часов. Эти и другие новости этой среды вы найдете в нашей традиционной подборке.
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