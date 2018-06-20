ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Анархия на столичном перекрестке и запертый в кабинете МРТ пациент

Сегодня, 20 июня, мы писали о том, что на перекрестке Хобуяама в Таллинне полиция могла бы ежечасно выписывать штрафов на 40 000 евро, а также о том, что пациент Клиники Тартуского университета остался запертым в кабинете магнитно-резонансной томографии (МРТ) и был вынужден провести там несколько часов. Эти и другие новости этой среды вы найдете в нашей традиционной подборке.
ФОТО и ВИДЕО: Тотальная анархия на одном из самых оживленных перекрестков Таллинна: 500 нарушений ПДД за час!
Эстонские врачи за четыре дня поставили на ноги мальчика со сломанным позвоночником
Шестилетний мальчик из Выру упал с качелей и сломал позвоночник. От паралича и инвалидной коляски его спасли правильные действия близких и врачей, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
У взобравшегося на смотровую площадку церкви Олевисте мужчины отказало сердце
Издание Eesti Ekspress пишет о том, как в первую субботу июня одному туристу средних лет стало плохо с сердцем на башне церкви Олевисте и его спасло лишь чудо. Loe edasi...
ГРАФИК: Уровень жизни в Эстонии — один из худших в ЕС, в Прибалтике нас опережает Литва
Из опубликованных сегодня данных Eurostat выясняется, что реальное частное потребление на основании паритета покупательской способности, отражающее экономическое благосостояние жителей, в Эстонии по итогам прошлого года составило 72% от среднего по Евросоюзу и в странах Балтии уступило Литве. Loe edasi...
Президент Литвы призвала быть готовыми к нападению России
Удивленный посетитель кафе: вице-мэр Зюлейха Измайлова угрожала порезать мне шины
Вице-мэр Таллин и председатель Партии зеленых ЭстонииЗюлейха Измайлова в понедельник вечером попала в передрягу в Ярваканди, когда попросила отправившегося в кафе наслаждаться смузи мужчину заглушить мотор автомобиля. Мужчина утверждает, что Измайлова пригрозила порезать шины его автомобиля. Loe edasi...
ВИДЕО| Старейшина Кесклинна: я бы посоветовал Ансипу сходить в аптеку на Тынисмяги
Недолго музыке играть? Миграционные карты можно не заполнять самому только в период ЧМ-2018
При том, что пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области категорически отказалась подтвердить или опровергнуть Delfi информацию о том, что миграционные карты при пересечении границы на участке Нарва-Ивангород можно не заполнять самостоятельно только в период чемпионата мира по футболу, непосредственные работники контрольного пункта, пограничники, говорят, что именно так и есть. Loe edasi...
Студия DELFI| "Никто не знает, что в голове у Черчесова": обсуждаем Россию и неудачи фаворитов
Сборная России уверенно добилась того результата, который не ожидал даже тренер сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский. В студии Delfi мы обсудили с ним перспективы команды Черчесова, осечки фаворитов и новую систему VAR. Loe edasi...
Единственный гол Роналду принес первую победу Португалии
Португалия и Марокко провели свой второй матч чемпионата мира по футболу в России. Единственный гол забил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалия победила 1:0. Loe edasi...
Уругвай и Россия пробились в плей-офф чемпионата мира!
Во втором туре чемпионата мира по футболу Уругвай победил в Ростове-на-Дону Саудовскую Аравию - 1:0 (1:0). Этот результат вывел уругвайцев и сборную России в 1/8 финала чемпионата мира. Loe edasi...
Читатель: многие даже и не слышали, что птиц в Таллинне кормить запрещено!
Сердобольная женщина увидела у здания горуправы района Хааберсти трех незадачливых пищащих птенцов чайки, остановилась и выискала из продуктовой сумки несколько ломтиков нарезанной булки. Когда я сказал, что для водоплавающих птиц и особенно птенцов такое угощение может оказаться роковым, она сильно удивилась, добавив, что десятилетиями кидает чайкам с балкона “подкормку“ — любуется, как они ловят пищу налету! Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Вау, настоящий клад! В Каламая раскопали тысячи средневековых артефактов
Строительная фирма AS YIT Eesti занимается проектом постройки жилого дома по адресу Väike-Patarei 1/Jahu. Строительство в этом месте предусматривает проведение археологических работ, которые начались в апреле этого года. Буквально с первых минут раскопок археологам стали попадаться диковинные находки. Loe edasi...