Сегодня, 12 января, вышла статья о том, что министр здоровья и труда Евгений Осиновский хочет снизить объемы разрешенного к ввозу алкоголя по всей Европе. В этот же день Таллиннский окружной суд решил, что виновник страшной аварии на Тартуском шоссе должен отправиться за решетку. Об этом и о других событиях дня читайте в нашей подборке новостей этого четверга.

Осиновский хочет снизить объемы разрешенного к ввозу алкоголя по всей Европе

Eesti viinad on Lätis tublisti odavamad kui Eestis. Karli Saul

По мнению министра здоровья и труда Евгения Осиновского, Налогово-таможенный департамент мог бы более основательно взяться за продавцов привезенного из Латвии алкоголя. Сам же департамент проблемы не видит, так как разрешенные объемы не превышаются, а наличие цели перепродажи установлено не было, пишет Eesti Päevaleht.

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Сестер об "алкогольном" плане Осиновского: мы не должны создавать новые двойные стандарты

Sven Sester Foto: Madis Veltman

Комментируя амбициозный план министра здоровья и труда Евгения Осиновского об ограничении объемов ввозимого алкоголя, министр финансов Свен Сестер на сегодняшней пресс-конференции правительства сказал, что это было бы создание двойных стандартов в Европе.

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Окружной суд посчитал, что виновник страшной аварии на Тартуском шоссе должен отправиться за решетку

Foto: Andres Putting

Таллиннский окружной суд сегодняшним решением аннулировал решение Харьюского уездного суда, который назначил виновнику аварии со множеством пострадавших на Тартуском шоссе Оливеру Кобингу условное наказание.

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Пострадавшие не будут обжаловать приговор виновнику аварии на Тартуском шоссе

Õnnetus Tartu maanteel Foto: Eva Kübar

Пострадавшие в крупной аварии на Тартуском шоссе считают, что сегодняшнее решение окружного суда назначить совершившему аварию Оливеру Кобингу реальный тюремный срок справедливо и обжаловать это решение они не собираются.

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Правление Центристской партии разберет ”соло” Яны Тоом в Европарламенте

Enn Eesmaa, Yana Toom Foto: Ilmar Saabas

В начале этой недели руководитель фракции ALDE (Альянса либералов и демократов за Европу) в Европарламенте Ги Верхофстадт попытался присоединить к альянсу 17 евродепутатов итальянской партии ”Движение пяти звезд”, которую, среди прочего, называют дружелюбной по отношению к России.

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Тоом: противники альянса с движением ”Пять звезд” поставили под угрозу судьбу евро

Yana Toom Foto: Rauno Volmar

Отказ европарламентской фракции демократов и либералов ALDE принять в свои ряды депутатов итальянского движения ”Пять звезд” может иметь самые трагические последствия для Евросоюза и в особенности для стабильности зоны евро. Такого мнения придерживается член фракции ALDE евродепутат Яна Тоом (Центристская партия), сообщило бюро Тоом.

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Свободная партия обсуждает исключение основателя Евгения Криштафовича

Jevgeni Krištafovitš Foto: Karli Saul

Сегодня вечером на закрытом собрании Свободной партии в Тарту обсуждается возможное исключение основателя и первого члена правления партии Евгения Криштафовича. Разногласия между Криштафовичем и однопартийцами начались в декабре, когда он раскритиковал распределение партией крышевых денег.

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ФОТО: Правление Свободной партии решило не исключать Евгения Криштафовича

Foto: Anni Õnneleid

Правление Свободной партии на закрытом заседании в помещениях Ülikooli Kohvik в Тарту обсудило исключение Евгения Криштафовича, но решило все-таки этого не делать.

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Шторм на Балтике: высота волн достигала 15 метров, паромы получили повреждения

Foto: Eero Vabamägi

В северной части Балтийского моря скорость ветра в порывах достигала 30 метров в секунду, а высота волн – 14 метров. Позже в Метеорологическом институте уточнили, что максимальная высота волны составила 15 метров, пишет YLE.

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Шторм разбушевался: паромное сообщение сильно нарушено

Foto: Karin Kaljuläte

Рано утром TS Laevad сообщила на своей странице об отмене рейсов между материком и островами из-за сильного ветра.

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Издание: действительно ли у Maxima Eesti украли 26 млн евро?

KOLM X-I:(vasakult paremale): Nerijus Numavičius, Mindaugas Marcinkevicius ja Gintaras Marcinkevicius. Kollaaž

Maxima со своими 75 магазинами является второй по величине сетью розничной торговли в Эстонии. Еще пять лет тому назад магазинами и зданиями оперировала одна и та же фирма – Maxima Eesti: средства перебрасывались из одного кармана в другой, сеть платила владельцам аренду за магазинные площади, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне около Балтийского вокзала открытым пламенем полыхал дом

Сегодня рано утром в Таллинне, по адресу Вана-Каламая, 6 вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме.

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Уроженец Эстонии Павел Ворожцов сыграет в постановке Ренаты Литвиновой

Kollaaž / Foto: erakogu, Scanpix

Рената Литвинова работает над пьесой “Северный ветер” в МХТ имени Чехова, музыку для постановки написала Земфира, а костюмы для нее создал Гоша Рубчинский, сообщает Афиша со ссылкой на ТАСС.

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