ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Акции протеста в России, всеэстонская толока ”Сделаем!”, застрявшие на Тенерифе эстонские туристы

В городах России 5 мая прошла протестная акция "Он вам не царь". А в Эстонии в этот день состоялся День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. Как сообщила читательница Delfi, которая находится на Канарах, рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн снова перенесли. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке.
В праздничном Дне полезных дел ”Сделаем!” участвуют десятки тысяч человек
Повсюду в Эстонии сегодня проходит День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. Утром в системе ”Сделаем!” было зарегистрировано 2100 толок и 40 000 участников. В штабе оргкомитета ”Сделаем!” сегодня ожидаются президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Партнер акции "Сделаем!" из Санкт-Петербурга рассказал, как проходит подобное мероприятие у них
Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения. Loe edasi...
ВИДЕО: В Каламая в припаркованной на ”зебре” машине ребенок сидел больше часа, полиция стала искать маму мальчика
По какой причине мать оставила маленького мальчика одного в машине, которую припарковала прямо на пешеходном переходе, пока не установлено. Известно, что в машине ребенок просидел больше часа. Loe edasi...
Полиция сообщила о задержании 300 человек на акции оппозиции в Москве
5 мая во многих городах России прошли акции ”Он нам не царь”, приуроченные к инаугурации Владимира Путина. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Навальный задержан на акции в Москве, по всей России — сотни задержанных
Днем 5 мая в центре Москвы, на Пушкинской площади, состоялась несогласованная с властями протестная акция "Он нам не царь". Во время акции полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. По всей России в этот день были задержаны сотни человек. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд посетила военные учения ”Ёж”
Президент Керсти Кальюлайд в Южной Эстонии посетила военные учения ”Ёж”, на которых получила обзор хода учений и встретилась с резервистами, военнослужащими и союзниками. Loe edasi...
ФОТО: SmartLynx не летает: туристы из Эстонии оказались в ”западне” на Тенерифе, дети плачут
Вчера вечером перенесли рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн с 22:30 на утро следующего дня (сегодняшнего) на 7:20. Утром выяснилось, что вылет вновь переносится. Loe edasi...
В ходе учений "Ёж" полиция и Кайтселийт выявили 34 нарушения закона о дорожном движении
В ходе учений SIIL ("Ёж") полицейскими и членами Кайтселийт за сутки было обнаружено 34 различных нарушений закона о дорожном движении. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Раймонд Кальюлайд — о толоке на Штромке: все, что берете на природу, надо уносить с собой
Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Личные истории шести женщин-кинорежиссеров: фильм ”Корни” выходит в широкий прокат
4 мая в широкий прокат выходит киноальманах ”Корни”, которая создана 6 женщинами-документалистами. Картина представляет сборник из 6 женских искренних историй о любви, потере, воспоминаниях и тоске. Фильм снят к 100-летию Эстонской Республики.
Предлагаем вам посмотреть трейлеры фильмов вместе с гостями студии DELFI. Своими впечатлениями от просмотра киноальманаха поделятся кинорежиссер Керсти Уйбо и кинорежиссер, медиа-педагог школы ”МЭКС-Видео” Марина Наабер-Глазистова. Loe edasi...