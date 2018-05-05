05.05.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Акции протеста в России, всеэстонская толока ”Сделаем!”, застрявшие на Тенерифе эстонские туристы

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Teeme ära Russalka juures
Teeme ära Russalka juuresFoto: Priit Simson

В городах России 5 мая прошла протестная акция "Он вам не царь". А в Эстонии в этот день состоялся День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. Как сообщила читательница Delfi, которая находится на Канарах, рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн снова перенесли. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке.

В праздничном Дне полезных дел ”Сделаем!” участвуют десятки тысяч человек

Teeme ära Russalka juures Foto: Priit Simson

Повсюду в Эстонии сегодня проходит День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. Утром в системе ”Сделаем!” было зарегистрировано 2100 толок и 40 000 участников. В штабе оргкомитета ”Сделаем!” сегодня ожидаются президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас.
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ВИДЕО DELFI: Партнер акции "Сделаем!" из Санкт-Петербурга рассказал, как проходит подобное мероприятие у них

Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения.
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ВИДЕО: В Каламая в припаркованной на ”зебре” машине ребенок сидел больше часа, полиция стала искать маму мальчика

Кадр из видео

По какой причине мать оставила маленького мальчика одного в машине, которую припарковала прямо на пешеходном переходе, пока не установлено. Известно, что в машине ребенок просидел больше часа.
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5 мая во многих городах России прошли акции ”Он нам не царь”, приуроченные к инаугурации Владимира Путина.
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ФОТО и ВИДЕО: Навальный задержан на акции в Москве, по всей России — сотни задержанных

Aleksei Navalnõi Foto: AP, AP/Scanpix

Днем 5 мая в центре Москвы, на Пушкинской площади, состоялась несогласованная с властями протестная акция "Он нам не царь". Во время акции полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. По всей России в этот день были задержаны сотни человек.
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ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд посетила военные учения ”Ёж”

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Президент Керсти Кальюлайд в Южной Эстонии посетила военные учения ”Ёж”, на которых получила обзор хода учений и встретилась с резервистами, военнослужащими и союзниками.
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ФОТО: SmartLynx не летает: туристы из Эстонии оказались в ”западне” на Тенерифе, дети плачут

Smartlynx Foto: Delfi lugeja

Вчера вечером перенесли рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн с 22:30 на утро следующего дня (сегодняшнего) на 7:20. Утром выяснилось, что вылет вновь переносится.
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В ходе учений "Ёж" полиция и Кайтселийт выявили 34 нарушения закона о дорожном движении

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В ходе учений SIIL ("Ёж") полицейскими и членами Кайтселийт за сутки было обнаружено 34 различных нарушений закона о дорожном движении.
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ВИДЕО DELFI: Раймонд Кальюлайд — о толоке на Штромке: все, что берете на природу, надо уносить с собой

Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения.
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ВИДЕО DELFI: Личные истории шести женщин-кинорежиссеров: фильм ”Корни” выходит в широкий прокат

4 мая в широкий прокат выходит киноальманах ”Корни”, которая создана 6 женщинами-документалистами. Картина представляет сборник из 6 женских искренних историй о любви, потере, воспоминаниях и тоске. Фильм снят к 100-летию Эстонской Республики.

Предлагаем вам посмотреть трейлеры фильмов вместе с гостями студии DELFI. Своими впечатлениями от просмотра киноальманаха поделятся кинорежиссер Керсти Уйбо и кинорежиссер, медиа-педагог школы ”МЭКС-Видео” Марина Наабер-Глазистова.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Акции протеста в России, всеэстонская толока ”Сделаем!”, застрявшие на Тенерифе эстонские туристы

05.05.2018
В городах России 5 мая прошла протестная акция "Он вам не царь". А в Эстонии в этот день состоялся День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. Как сообщила читательница Delfi, которая находится на Канарах, рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн снова перенесли. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке.
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