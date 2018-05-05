ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Акции протеста в России, всеэстонская толока ”Сделаем!”, застрявшие на Тенерифе эстонские туристы

Повсюду в Эстонии сегодня проходит День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. Утром в системе ”Сделаем!” было зарегистрировано 2100 толок и 40 000 участников. В штабе оргкомитета ”Сделаем!” сегодня ожидаются президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас.

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI: Партнер акции "Сделаем!" из Санкт-Петербурга рассказал, как проходит подобное мероприятие у них

Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения.

Loe edasi...

ВИДЕО: В Каламая в припаркованной на ”зебре” машине ребенок сидел больше часа, полиция стала искать маму мальчика

Кадр из видео

По какой причине мать оставила маленького мальчика одного в машине, которую припарковала прямо на пешеходном переходе, пока не установлено. Известно, что в машине ребенок просидел больше часа.

Loe edasi...

Полиция сообщила о задержании 300 человек на акции оппозиции в Москве

5 мая во многих городах России прошли акции ”Он нам не царь”, приуроченные к инаугурации Владимира Путина.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Навальный задержан на акции в Москве, по всей России — сотни задержанных

Aleksei Navalnõi Foto: AP, AP/Scanpix

Днем 5 мая в центре Москвы, на Пушкинской площади, состоялась несогласованная с властями протестная акция "Он нам не царь". Во время акции полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. По всей России в этот день были задержаны сотни человек.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд посетила военные учения ”Ёж”

Foto: Anni Õnneleid

Президент Керсти Кальюлайд в Южной Эстонии посетила военные учения ”Ёж”, на которых получила обзор хода учений и встретилась с резервистами, военнослужащими и союзниками.

Loe edasi...

ФОТО: SmartLynx не летает: туристы из Эстонии оказались в ”западне” на Тенерифе, дети плачут

Smartlynx Foto: Delfi lugeja

Вчера вечером перенесли рейс авиакомпании Smartlynx Тенерифе-Таллинн с 22:30 на утро следующего дня (сегодняшнего) на 7:20. Утром выяснилось, что вылет вновь переносится.

Loe edasi...

В ходе учений "Ёж" полиция и Кайтселийт выявили 34 нарушения закона о дорожном движении

PPA

В ходе учений SIIL ("Ёж") полицейскими и членами Кайтселийт за сутки было обнаружено 34 различных нарушений закона о дорожном движении.

Loe edasi...