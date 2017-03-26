ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Акции протеста в России, последствия Дня Воли в Белоруссии и золото Сильдару в Швейцарии

Это воскресенье было богато зарубежными событиями.

Власти Минска жестоко разогнали акцию демократических сил в День Воли 25 марта, на которую в столице собрались до двух тысяч человек. Многие общественные деятели и журналисты были задержаны превентивно и избиты. О последствиях — ниже.

26 марта по всей России прошли многотысячные митинги, посвященные борьбе с коррупцией под общим названием ”Димон ответит”. Задержан и оппозиционер Алексей Навальный.

В связи с грядущей годовщиной апрельских событий МИД РФ разослал пресс-сообщение, в котором утверждается, что эстонские власти игнорируют расследование смерти Дмитрия Ганина.

Молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла чемпионат мира среди юниоров по лыжному хаф-пайпу.

Не забудьте перевести часы! Эстония перешла на летнее время

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День Воли в Белоруссии и его последствия: новые акции протеста по всей стране

Valgevene Foto: Sergei Grits, AP/Scanpix

25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа, пишет ”Хартия 97”.

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Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова

фото иллюстративное Foto: Tanel Meos

В субботу, 25 марта, состоялся съезд партии "Зеленые Эстонии", на котором новым лидером этой политической силы была избрана Зюлейха Измайлова, сообщает rus.err.ee.

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Комиссия Рийгикогу по делам ЕС отправляется с визитом на Украину

Делегация парламентской комиссии по делам Европейского союза с понедельника по среду совершит визит на Украину, в ходе которого пройдут встречи с коллегами из Верховной Рады, а также живущими и работающими в этой стране уроженцами Эстонии, сообщает rus.err.ee.

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МИД РФ: власти Эстонии игнорируют расследование гибели Дмитрия Ганина

Rauno Volmar

В связи с грядущей годовщиной апрельских событий МИД РФ разослал пресс-сообщение, в котором утверждается, что эстонские власти игнорируют расследование смерти Дмитрия Ганина.

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Amnesty International потребовала освободить всех задержанных в Минске

BELARUS-PROTESTS/ Foto: VASILY FEDOSENKO, REUTERS

День Воли в этом году как никогда показал порочную сущность режима, пишет "Хартия 97".

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Навальный задержан на марше против коррупции в Москве

Reuters

В Москве на антикоррупционной акции у станции метро "Маяковская" задержали Алексея Навального.

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США ввели санкции в отношении восьми российских организаций

фото иллюстративное Foto: Epp-Mare Kukemelk

Правительство США решило ввести санкции в отношении восьми российских организаций, действия которых противоречат американскому закону о нераспространении вооружения, утвержденному в 2009 году. Этот документ запрещает поставки в Северную Корею, Иран и Сирию.

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Не пропустите! Первые весенние часы на видео

RMK

Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Публикуем его очередной рассказ.

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ФОТО И ВИДЕО: День Воли в Белоруссии: сотни задержанных и избитых граждан

Lukašenka Foto: AP/SCANPIX

Власти Минска жестоко разогнали акцию демократических сил в День Воли 25 марта, на которую в столице собрались до двух тысяч человек. Многие общественные деятели и журналисты были задержаны превентивно и избиты.

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Сторонники Навального проводят акции протеста в городах России

Aleksei Navalnõi Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP

Во многих городах России проводятся акции протеста оппозиции против коррупции. Поводом для них стали последние антикоррупционные расследования Алексея Навального.

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Правозащитники: остается неизвестной судьба около сотни задержанных на Дне Воли в Минске

BELARUS-PROTESTS/ Foto: VASILY FEDOSENKO, REUTERS

Вчера в Минске ОМОН задержал более тысячи людей, пишет "Хартыя 97".

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В Великобритании взорвалась танцевальная студия: ранено 52 человека

фото иллюстративное Foto: NEIL HALL, Reuters

Сильный взрыв произошел в районе Нью Ферри, Уиррел, в пригороде Ливерпуля на западе Великобритании. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Mirror.

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”Кеэлекюмблус” в 1949-м и 2000-х, или Изнасилование при помощи духовных скреп

Ранним утром 25 марта 1949 года двухлетнюю Тийу силком подняли с кровати. Поезд помчал её в сибирские морозы навстречу самому что ни на есть раннему языковому погружению, истинным родоначальником которого был скорее грузин Джугашвили, а не современные канадские лингвисты.

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Не забудьте перевести часы! Эстония перешла на летнее время

Kellade Näitus Foto: Hendrik Osula

В ночь с субботы на воскресенье (с 25 на 26 марта) все страны ЕС, в том числе и Эстония, переходят на летнее время. Это значит, что в два часа ночи стрелки часов нужно перевести на час вперед.

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”Мы уже давно в шоке от того, что творят власти”. Участники всероссийских акций протеста рассказали Delfi о происходящем в стране

Foto: ALEXANDER UTKIN, AFP

26 марта по всей России прошли многотысячные митинги, посвященные борьбе с коррупцией под общим названием ”Димон ответит”. Участники акций в разных городах России рассказали спецкорам Delfi, почему они участвуют в митингах, на что надеются, а также что они видели и слышали.

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Таранд: недостаточно любящих родину — в эмиграцию!

Трепещите, ибо уже через пару недель стартует юбилейный марафон, которому не будет равных в мире! Об этом читателей ”Учительской газеты” заранее предупреждает публицист Каарел Таранд, уточняя при этом, что с апреля нынешнего года по февраль года 2020-го государство заставит всех если не испытывать, то хотя бы изображать бурную радость по поводу столетия Эстонской Республики.

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Вдова Лембита Ульфсака: мы прозевали его рак

Lembit Ulfsak intervjuu Foto: Andres Putting

Эстонский актер, сыгравший множество ролей — от Тиля до Паганеля, понимал, что умирает, пишет eg.ru.

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Поздравляем! Фристайлистка Келли Сильдару стала чемпионкой мира

Euroopa X-Mängude naiste Big Airi hüpete finaal Foto: Madis Veltman

Молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла чемпионат мира среди юниоров по лыжному хаф-пайпу. Он проходит в швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтане.

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Потерянное поколение? Все больше детей и подростков чувствуют подавленность и ненужность

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Мы рожаем детей, растим их, следим за питанием, радуемся первым зубикам и первым шагам. Вот в садик пошел… Вот в школу… И в какой-то момент мы перестаем обращать на них внимание, пишет "МК-Эстония".

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ВИДЕО DELFI: Переехавший из Питера в Эстонию дизайнер: разница просто космическая

Ильшат Гарипов переехал из Санкт-Петербурга в Эстонию два года назад.

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ФОТО: В Ида-Вирумаа прилетели гуси. Значит, зима отступает

Jevgeni Kapov

Еще в субботу на Кохтла-Ярве обрушились снежные хлопья, будто говоря, что зима не собирается просто так уступать свои позиции.

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Прогноз погоды на ближайшие дни: наступил ли в Эстонии полноценная весна?

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee.

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