ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Акции протеста в России и исповедь девушки с РПП

В России проходят акции сторонников Алексея Навального - прямо в день рождения Владимира Путина. Читайте также историю о долгом и нелегком пути девушки с РПП.

ФОТО и ВИДЕО: Как продвигается отмывка Горхолла от самодеятельности Сультса

В сентябре под руководством центриста Мярта Сультса на фасад Горхолла нанесли суперграфику. Данное действие не было согласовано с Департаментом охраны памятников старины. 25 сентября самодеятельнсть со стен здания начали смывать. Смотрите, как продвигаются очистительный работы!

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ФОТО: Олег Гросс приземлился на вертолете на крышу своего нового магазина в Вильянди

Oleg Grossi helikopter Mulgi Marketi katusel Foto: Kenno Soo

Предприниматель Олег Гросс приземлился на своем вертолете EC 130 на укрепленную крышу своего нового магазина Mulgi Market в Вильянди. На крышу он приземлялся впервые. Затем прошло торжественное открытие магазина.

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Переедание, булимия, анорексия: долгий и нелегкий путь девушки с РПП

PantherMedia 17462106 Foto: Wavebreakmedia ltd, PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Согласно различным исследованиям, расстройствами пищевого поведения страдают 4-7% населения, следовательно, в Эстонии — более 50 000 человек. Эта проблема больше распространена среди женщин. Свою историю нам поведала Натали — девушка, которая продолжает бороться с расстройством пищевого поведения.

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Курс рубля отвязался от цен на нефть: сколько это стоило?

Foto: Iliya Pitalev, Sputnik

Российское минэкономразвития в пятницу отчиталось о снижении зависимости курса рубля от цены на нефть. Власти призывали к этому еще с 2014 года, однако заметного результата удалось добиться только сейчас. Каким образом? И сколько это стоило?

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ФОТО: В России проходят акции сторонников Алексея Навального

Foto: Alexander Zemlianichenko, AP

В Москве и десятках российских городов в субботу проходят митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального, находящегося под административным арестом. Большинство акций не согласованы властями. Сторонники оппозиционера сообщили о задержаниях накануне акций.

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Полиция обнаружила отрезанную голову шведской журналистки Ким Валль

Foto: TT NEWS AGENCY, REUTERS

Датская полиция обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валль, погибшей при таинственных обстоятельствах на подводной лодке датского инженера и изобретателя Петера Мадсена.

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Свободно владеющую эстонским языком русскую девочку отказались взять в эстонский класс

По словам члена Свободной партии Сергея Метлева, отказ Кехраской гимназии взять в эстонский класс девочку из эстонского детского сада по причине того, что ее домашний язык — русский, является нарушением конституционных прав ребенка и дает очень плохой сигнал другим семьям.

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ФОТО DELFI: В зоопарке открылся павильон ”Мир белого медведя”

Tallinna loomaaias avati täna jääkarumaailm Foto: Karli Saul

Сегодня в Таллиннском зоопарке прошло праздничное открытие нового павильона для белых медведей. Для посетителей он будет открыт 8 октября в 11:00, сообщает Раэпресс.

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Баруто высказался о выборах: заканчивайте чертовскую демагогию!

Kaido Höövelson Foto: Priit Simson

Известный эстонский сумоист Кайдо Ховельсон, больше известный как Баруто, высказался о предстоящих выборах в органы местного самоуправления, вспомнив при этом героя советского мультипликационного сериала кота Леопольда.

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Владимиру Путину — 65! А это 100 фото из архивов, на которые может смотреть не каждый

Carolyn Ann Geason, flickr

Как вам известно (или сейчас станет известно) президенту России Владимиру Путину сегодня, 7 октября 2017 года, исполняется ровно 65 лет. В честь этой круглой даты латвийский Delfi решил извлечь на свет божий из архивов примерно сотню фотографий, на которых тема Владимира Владимировича Путина раскрыта полностью.

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