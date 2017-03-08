ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 8 марта, Херман Симм и "нездоровая атмосфера" Olerex

Поздравляем всех читательниц с Международным женским днем! Пусть не все новости в этот прекрасный день были о женщинах, и пусть не везде 8 марта прошло хорошо, но вот подборка главного за день: от просящего досрочное освобождение Хермана Симма до жалоб бывших сотрудников Olerex.

”Прискорбное стечение обстоятельств”: за гибель 11-летнего мальчика под грузоподъемником никого не накажут

Foto: Sergei Stepanov

В сентябре прошлого года в Ида-Вирумаа под грузоподъемником погиб 11-летний мальчик. Следствие пришло к выводу, что ни водитель подъемника, ни учитель, ни кто-либо еще в случившемся не виноват.

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Суд: Тартуская тюрьма незаконно сообщила посольству РФ личные данные Устименко

Juri Ustimenko FOTO: Marko Mumm

Приговоренный в Эстонии к пожизненному заключению серийный убийца Юрий Устименко добился частичной победы над Тартуской тюрьмой в суде первой инстанции; по оценке суда, исправительное учреждение не имело права выдать сотруднику посольству РФ информацию, содержащую деликатные сведения об Устименко, передает rus.err.ee.

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Wikileaks: ЦРУ шпионит за вами через телевизор

фото иллюстративное Foto: Bebeto Matthews, AP

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Сайт Wikileaks выложил тысячи документов, которые — согласно авторам публикации — раскрывают хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ. В этих документах идет речь, в частности, о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

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Эстония и еще пять стран попросили у Сената США помощи в борьбе с российским вмешательством

Foto: WIN MCNAMEE, AFP

Во вторник шесть стран Восточной Европы обратились к Сенату США с просьбой о помощи в борьбе с вмешательством со стороны России, в том числе с кибератаками, и попросили не снимать в ближайшее время санкции.

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За шкирку — и на лед! Как нарвитянин Кирилл сохранил хладнокровие, спасая тонущего мальчика

”Это решение было спонтанным. Я понял, что в данный момент ему, кроме меня, некому помочь”, — вспоминает события конца ноября прошлого года Кирилл Иванов, 27-летний нарвский предприниматель. Во вторник он из рук министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта получил медаль III класса за спасение жизни. Кирилл вытащил провалившегося под лед мальчика.

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Глава Северо-Эстонской региональной больницы зарабатывает 7500 евро в месяц

В прошлом году в результате коррупционного скандала пост главы Северо-Эстонской региональной больницы был вынужден покинуть Тынис Аллик. Тогда главным кандидатом на его место стал 40-летний доктор медицины Яарно Хабихт, возглавляющий представительство Всемирной организации здравоохранения (WHO) в Киргизии. Хабихт был согласен встать во главе больницы при условии сохранения размеров его дохода. Так, возвращения таланта на родину не произошло, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО DELFI: В цветочных магазинах на Виру лучше всего продаются тюльпаны и розы

Lillemüük Viru tänava alguses Foto: Karin Kaljuläte

Восьмого марта в цветочных магазинах улицы Виру в Таллинне кипит работа. Можно даже сказать, что Виру стала улицей цветов.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Херман Симм Хочет на свободу: я банкрот, жена обещает меня содержать

Herman Simm Foto: TERJE LEPP

Сегодня в 15:00 началось заседание суда в Валга, где обсуждается возможное освобождение из заключения госизменника Хермана Симма.

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ВИДЕО: Феминистки с баннером и дымовыми шашками устроили акцию на Кремлевской стене

Феминистки устроили акцию на Красной площади. Семь ее участников доставлены в отдел полиции, сообщает ”ОВД-Инфо” в среду, 8 марта. Это активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, журналистки ”Новой газеты” Елена Костюченко и Анна Артемьева, а также фотограф Арден Аркман.

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”Ежедневный террор, унижения, прессинг”: экс-работники обвиняют Olerex в нездоровой атмосфере

TUJUPÕHINE JUHTIMINE: Endised kaastöötajad kirjeldavad Olerexi tegevjuhti Piret Millerit äkilise naisena, kes on ühel hetkel nagu leebe tuuleke, teisel aga keeb vihast. Tal on kindel seljatagune: eraeluline suhe ühega firma kahest omanikust. Raul Mee / Äripäev

Директор самой крупной в Эстонии сети автозаправок — Olerex — в своем последнем обращении к коллегам сравнил внутренний климат фирмы с климатом ”путинской Росиии” и ”сависааровской Центристской партии”. Царящую в фирме нездоровую атмосферу отмечают и другие бывшие работники фирмы, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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