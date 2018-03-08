ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 8 марта, ЧП с судном в Финском заливе и психические проблемы солдат

С праздником, дорогие женщины! Подведем итоги этого весеннего дня:



Сегодня утром Партия реформ сообщила о том, что направила главе правительства запрос с требованием объяснений по поводу "пророссийской политики правительства".

В Силах обороны вскрылись серьезные проблемы: панические атаки, депрессии и отсутствие интереса к службе у срочников

Сегодня во второй половине дня в Финском заливе произошло ЧП с грузовым судном, в связи с чем Финляндия попросила помощи у Эстонии.

В Таллиннском зоопарке умерла тигрица Пийга

Foto: Arno Mikkor

Таллиннский зоопарк сообщил, что скончалась самка амурского тигра Спейга, которую чаще называли Пийга.

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Читательница недоумевает: зачем нужны лишние слова в почтовом адресе?

Postiljon varastas 800 isiklikku kirja. Foto: Karin Kaljuläte

"С 1 января 2018 года возникла большая проблема. В связи с тем, что каким-то образом перекроена карта уездов, изменились многие почтовые адреса. Может быть, в интернете что-то и есть, но если человек не выходит в интернет, не покупает газеты, не слушает радио, откуда ему узнать об этих изменениях? Я бы на месте правительства каким-то образом дала соответствующее распоряжение квартирным товариществам, чтобы те сделали объявления на досках", — пишет читательница "МК-Эстонии" из Тарту Людмила Алексеева.

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ПОЗИТИВНОЕ ВИДЕО: Мужчины из Нарвы поздравили женщин с 8 марта

Мужчины из Нарвы поздравили женщин с 8 Марта. Посмотрите видео, оно очень позитивное. Кстати, и мужчинам тоже будет полезным посмотреть его — нарвитяне дают совет, что подарить женщинам в этот день.

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ФОТО: В Вене неизвестный напал на прохожих с ножом: четверо тяжело раненых

Viin Foto: Ronald Zak, AP

Вечером 7 марта в Вене были ранены четыре человека в ходе ножевых нападений. Как сообщается в пресс-релизе полиции, произошло два нападения.

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ВИДЕО: Путин поздравил женщин с праздником 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта и прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева.

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Снова агенты влияния? Реформисты обвиняют центристов в пророссийской политике правительства

Ekspress Meedia

Сегодня утром Партия реформ сообщила о том, что направила главе правительства запрос с требованием объяснений по поводу "пророссийской политики правительства".

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ФОТО: 8 марта у продавцов на улице Виру хлопот полон рот — цветы разлетаются как горячие пирожки

Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром на цветочном рынке на улице Виру было настоящее столпотворение: цветы к Женскому дню хватали целыми охапками.

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ФОТО: На озере Харку появилась "прорубь Снежной королевы"

Jääauk Harju järvel Foto: Karin Kaljuläte

На озере Харку любители зимнего купания соорудили прорубь. Она ограждена кусочками льда.

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Полиция Хельсинки расследует жестокие разборки между эстонцами: насилие, лишение свободы, вымогательства и мошенничества

Kaader videost

Полиция Хельсинки расследует ряд преступлений, связанных с внутренними разборками между эстонскими организованными преступными группировками.

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В Силах обороны вскрылись серьезные проблемы: панические атаки, депрессии и отсутствие интереса к службе у срочников

Foto: Kaistsevägi, Kaitsevägi

Согласно обнародованному вчера исследованию, проведенному учеными Тартуского университета и Институтом развития здоровья по заказу Сил обороны, с физической точки зрения срочную службу лучше всего проходить сразу после окончания гимназии, а с психологической — в возрасте около 25 лет.

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ФОТО: В Пярну автомобиль въехал в дом

Autoõnnetus Pärnus Rüütli tänaval Foto: Facebook

Сегодня в 12:19 в Пярну легковой автомобиль протаранил дверь подъезда одного из домов на улице Рюйтли.

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В Эстонию приехало рекордное число туристов из России

Lux Express

Женский день в Эстонию прибыли отмечать тысячи российских туристов. За праздничную неделю в этом году Lux Express планирует перевезти между Петербургом и Эстонией на 50% больше российских туристов, чем на неделе празднования 8-го марта в прошлом году.

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ФОТО: "Чулан, дом с привидениями или сортир?" На обстановку старого теледома без слез не взглянешь

Vahur Kersna pildistas ETV vana maja Foto: Vahur Kersna

"Помогите, куда я попал?! Это чулан технологического музея, дом с привидениями из фильма ужасов или экскурсия на машине времени в сортир советской армии?" — ужасается автор фоторепортажа из теледома журналист Вахур Керсна.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Если нет разницы, зачем платить больше? В каком магазине сейчас самые дешевые продукты

Laagri selver Foto: Rauno Volmar

Покупательская корзина Delfi Kasulik показывает, что цены немного снизились, но самый дешевый магазин все тот же.

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В Финском заливе терпит бедствие направлявшееся в Петербург торговое судно. На борту 22 человека

Foto: Soome rannavalve

Сегодня во второй половине дня в Финском заливе произошло ЧП с грузовым судном, в связи с чем Финляндия попросила помощи у Эстонии.

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ВИДЕО DELFI: Кылварт ответил на обвинения реформистов и рассказал, нравится ли ему Путин

Реформисты обвиняют правящую Центристскую партию в пророссийской политике правительства. Заместитель председателя Центристской партии, и председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт ответил на обвинения реформистов. Также Кылварт рассказал о своем отношении к Путину.

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Неужели мы дожили до весны? В Эстонии медленно, но неизбежно теплеет

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Никому не удастся избежать весны! Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

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Россияне рвутся отпраздновать 8 марта в Эстонии: в Ивангороде очередь к границе достигает двух километров

Roman Vikulov, Delfi

Ивангород забит российскими туристами, ждущими своей очереди к погранпункту. Около пяти вечера 8 марта, по данным сервиса "Яндекс- пробки", на границе с Эстонией в Ивангороде образовалась пробка длиной около двух километров, сообщает 47news.ru.

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Почему ящик пива в Латвии стоит вполовину дешевле, чем на заводе в Эстонии?

Ago Tammik

В свете проблемы приграничной торговли в Эстонии давно звучат предположения о том, что местные производители продают свою продукцию в Латвию по ненормально низким ценам, с целью поддержать приграничную торговлю и выставить перед правительством последствия поднятия акцизов в максимально драматичном свете, пишет Eesti Ekspress.

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Поздравивший цветами и кренделями нарвских воспитателей детсадов с 8 марта Анвельт будет избираться от Ида-Вирумаа

SDE

Сегодня министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт совершил тур по детским садам Нарвы, поздравив женщин в ”Пяйкене”, ”Чиполлино”, ”Тулуке”, ”Викеркаар” и ”Пунамютсике”. Минист поздравил женщин цветами и кренделем, а репортеру Delfi сказал, что с вероятностью 99 процентов на следующих выборах в Рийгикогу, весной 2019 года, будет выдвигать свою кандидатуру в Ида-Вирумаа.

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