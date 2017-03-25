ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 60-летие Евросоюза, годовщина мартовских депортаций и массовые аресты в Белоруссии

Сегодня прошло 60 лет с момента подписания Римских договоров — у Евросоюза юбилей! А вот в Эстонии отмечается 68 годовщина мартовских депортаций, прошли мероприятия памяти жертв. В Белоруссии же акции в День Воли закончились массовыми арестами со стороны властей.

ФОТО: В Тапа прибыла французская военная техника

Prantsuse sõjatehnika Tapal Foto: Rauno Volmar

В субботу утром в Тапа прибыли 30 единиц военной техники, принадлежащих Франции. Их будут использовать французские военные, которые вскоре прибудут в Эстонию.

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В озере Харку найден труп мужчины

Kui jää on tugev, saab Harku järvel kala püüda Foto: Andres Putting

Вчера в 18:23 спасатели извлекли из проруби на озере Харку, что находится в Ыйсмяэ в Таллинне, тело утонувшего мужчины.

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Легенда эстонского бизнеса Эльмар Лепп: в советское время только дураки были честными

Foto: Priit Simson

Легендарный пярнуский бизнесмен Эльмар Лепп (62) в 1990-е и 2000-е активно занимался предпринимательской деятельностью в самых разных сферах, но к данному моменту покинул большой бизнес, пишет Eesti Päevaleht.

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Римская декларация ЕС: четыре приоритета развития Евросоюза

Horvaatia sai ELi liikmeks Foto: Hendrik Osula

Лидеры стран Евросоюза подписали Римскую декларацию, в которой наметили основные направления работы на следующее десятилетие. Среди них – развитие экономики, безопасность и лидерство на мировой арене.

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ФОТО: В Белоруссии прошли массовые акции в честь Дня Воли, задержаны сотни человек

Foto: SERGEI GAPON, AFP

99 лет назад была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. По всей Белоруссии проходят массовые акции, посвященная годовщине провозглашения независимости, сообщает "Хартыя’97". Сотни людей вышли на акции в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле, в Минске.

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Главред белорусского портала — Delfi: народ не смирится, несмотря на неадекватные действия Лукашенко

Foto: Committee to Protect Journalists

В субботу, 25 марта, в 99-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, на площади Свободы в Минске прошла акция ”Дня воли”. Главный редактор информационного портала ”Хартия 97” Наталья Радина прокомментировала для Delfi события этого дня.

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ФОТО DELFI: Кренгольмская мануфактура ждет возрождения

Narv jõgi Foto: Madis Veltman

Кренгольмская мануфактура в Нарве, когда-то являвшаяся крупнейшим предприятием Европы, сейчас стоит почти пустая. Историческому комплексу пророчат фантастические перспективы для развития, но ему даже не получить финансирования от EAS на открытие маленького музея.

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ФОТО DELFI: На площади Вабадузе почтили память жертв мартовских депортаций

Märtsiküüditamise aastapäev Tallinnas Foto: Hendrik Osula

Сегодня в Эстонии отмечается 68 годовщина мартовских депортаций. В память о их жертвах на площади Вабадузе зажгли тысячи свечей, которые составят карту Эстонии.

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Госохрана Украины рассказала, как убийца следил за Вороненковым

Foto: Sergei Supinsky, AFP

Управление государственной охраны Украины выяснило, что убийца бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, застреленного 23 марта в Киеве, не поджидал свою жертву у гостиницы, как сообщалось ранее, а ездил за ней по городу, пишет Русская служба Би-би-си.

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ВИДЕО: Молодые российские дзюдоисты погибли в страшном ДТП

küünal Foto: Ago Tammik

Страшная авария в Московской области унесла жизни трех молодых дзюдоистов.

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