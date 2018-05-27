ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 5 доводов Союза аптекарей в пользу закрытия 70 эстонских аптек и неожиданная вакансия в Вируской тюрьме

Пропавший в Таллинне 59-летний Ноель обнаружен: с ним все в порядке

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С позавчерашнего вечера близкие не могли связаться с мужчиной, который тогда находился в районе Таллиннского порта. С сегодняшнего утра мобильный телефон Ноеля был выключен.

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По неизвестной причине в заброшенном доме в Таллинне произошел пожар

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В таллиннском районе Кристийне сегодня утром произошло возгорание в заброшенном доме. Причина пожара устанавливается.

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Мошенники приноровились наживаться на невнимательности бухгалтеров: по 50 000 евро за раз

Üle tuleb vaadata, mis tingimustel saab raamatupidaja ülekande teha ja millised kontrollsammud peavad tehtud olema. Foto: Hendrik Osula

Представьте себя на месте бухгалтера, которому в самый разгар напряженного трудового дня приходит имейл от начальника с просьбой срочно перевести на указанные банковские реквизиты, например, 55 900 евро, пишет Eesti Päevaleht.

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Российские военные погибли в результате нападения боевиков в Сирии

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Четверо российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии, еще трое получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России.

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ВИДЕО: Руганью и оскорблениями водители отстаивали свое право на неправильную парковку у Казанской церкви в Таллинне

Муниципальная полиция Таллинна обнародовала сегодня видеоролик, зафиксировавший, как вызванные 6 мая к Казанской церкви инспекторы, указав на ошибку в парковке, нарвались на грубость и оскорбления со стороны водителей.

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Новые правила: потребителям энергии придется "писать" доверенность на просмотр данных своего потребления

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С сегодняшнего дня в Европе стали действовать общие правила по защите данных, в связи с чем, например, потребители энергии для того, чтобы получать новые предложения от продавцов, должны предоставить через портал e-elering продавцам энергии доверенности на просмотр своих данных по потреблению энергии.

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