27.05.2018, 21:46

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 5 доводов Союза аптекарей в пользу закрытия 70 эстонских аптек и неожиданная вакансия в Вируской тюрьме


rus.delfi.ee
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Viru vangla
Viru vanglaFoto: Tiit Blaat

В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. В Союзе аптекарей не предвидят негативных последствий от реформы и отмечают пять ее положительных моментов.
Вируская тюрьма хочет принять на работу специалиста с довольно неожиданными обязанностями и хорошей зарплатой.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

В Хальяла автомобиль врезался в стену дома: 23-летний водитель погиб

Foto: Eero Vabamägi

В субботу в 21.35 в Хальяла, что в Ляэне-Вирумаа, произошло ДТП с трагическими последствиями — погиб 23-летний мужчина, информирует Департамент полиции и погранохраны.
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Пропавший в Таллинне 59-летний Ноель обнаружен: с ним все в порядке

Foto: Erakogu, PPA

С позавчерашнего вечера близкие не могли связаться с мужчиной, который тогда находился в районе Таллиннского порта. С сегодняшнего утра мобильный телефон Ноеля был выключен.
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По неизвестной причине в заброшенном доме в Таллинне произошел пожар

Foto: Delfi lugeja

В таллиннском районе Кристийне сегодня утром произошло возгорание в заброшенном доме. Причина пожара устанавливается.
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Üle tuleb vaadata, mis tingimustel saab raamatupidaja ülekande teha ja millised kontrollsammud peavad tehtud olema. Foto: Hendrik Osula

Представьте себя на месте бухгалтера, которому в самый разгар напряженного трудового дня приходит имейл от начальника с просьбой срочно перевести на указанные банковские реквизиты, например, 55 900 евро, пишет Eesti Päevaleht.
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Российские военные погибли в результате нападения боевиков в Сирии

Süüria Foto: uncredited, AP

Четверо российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии, еще трое получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России.
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ВИДЕО: Руганью и оскорблениями водители отстаивали свое право на неправильную парковку у Казанской церкви в Таллинне

Муниципальная полиция Таллинна обнародовала сегодня видеоролик, зафиксировавший, как вызванные 6 мая к Казанской церкви инспекторы, указав на ошибку в парковке, нарвались на грубость и оскорбления со стороны водителей.
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Новые правила: потребителям энергии придется "писать" доверенность на просмотр данных своего потребления

Foto: Priit Simson

С сегодняшнего дня в Европе стали действовать общие правила по защите данных, в связи с чем, например, потребители энергии для того, чтобы получать новые предложения от продавцов, должны предоставить через портал e-elering продавцам энергии доверенности на просмотр своих данных по потреблению энергии.
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ВИДЕО: Проблемы с использованием ИД-карты? Смотрите, что делать!

Разговоры об ИД-картах и их эксплуатации не утихают. Есть люди, у которых система работает безупречно, а есть и те, у которых сегодня все нормально, а уже завтра — нет, или те, у кого работает только на конкретном компьютере и в определенном браузере.
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ФОТО: Эксгибиционизм или свободомыслие? Скандально известный астролог Игорь Манг разделся догола на пляже Вяэна на глазах у детей

Foto: Delfi lugeja

Популярный астролог Игорь Манг, оказавшийся в начале мая в центре громкого скандала, когда множество женщин обвинили его в домогательствах, был застигнут очевидцем в компрометирующей ситуации иного рода.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, в каком районе Таллинна больше всего решающихся взять жилищный кредит?

Foto: Ekspress Meedia

Данные Swedbank показывают, что пктивность на рыке недвижимости и на рынке жилищных кредитов в Эстонии сохраняется. Растёт доля новых девелоперских проектов в сделках с недвижимостью. При этом долговая нагрузка сбалансирована, и предпочтение отдаётся жилью разумных размеров.
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Ученые: жители Эстонии выбирают неполезную еду и толстеют. Что не так с нашим питанием?

Britain Soda Tax Foto: Kirsty Wigglesworth, AP

Специалисты обеспокоены: многие из нас питаются весьма неправильно. В связи с этим — лишний вес и сопутствующие болезни. На ожирение также влияет микрофлора — пытаясь, воспевая культ чистоты, избавиться от бактерий, мы вредим своему собственному здоровью, пишет "МК Эстония". Что же чаще всего едят в Эстонии и что нужно на самом деле есть?
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В Евросоюзе планируют запретить одноразовую пластиковую посуду

Harku vangla Foto: Ilmar Saabas

Еврокомиссия планирует запретить одноразовые продукты из пластика и ввести сбор за мусор, непригодный к переработке. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издания Funke Mediengruppe.
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Союз аптекарей не против того, чтобы в Эстонии закрыли 70 аптек, в том числе 19 — в Ида-Вирумаа. Почему?

Apotheka apteek keeldub lahkumast Foto: Andres Putting

В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. Два отраслевых объединения — союз аптек и союз аптекарей — относятся к предстоящей реформе по-разному.
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В финских домах — большие проблемы с плесенью. Избежит ли Эстония той же участи?

Hoone välisfassaad koosneb soojustatud paneelidest, mis valmistati tehases. Kui eeltööd on tehtud, võtab ühe 3 × 10 meetri suuruse ploki paigaldamine aega vaid veerand tundi. Sven Arbet

Финляндия испытывает большие проблемы с плесенью в зданиях. Закрываются школы, так как воздух в помещениях не соответствует нормам, пишет Maaleht.
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Вируской тюрьме требуется сотрудник со странными рабочими обязанностями и хорошей зарплатой

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Вируская тюрьма ищет руководителя проекта, задачей которого будет развитие Эстонского клуба государственных чиновников.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 5 доводов Союза аптекарей в пользу закрытия 70 эстонских аптек и неожиданная вакансия в Вируской тюрьме

27.05.2018
В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. В Союзе аптекарей не предвидят негативных последствий от реформы и отмечают пять ее положительных моментов.
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В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. Два отраслевых объединения — союз аптек и союз аптекарей — относятся к предстоящей реформе по-разному.
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