ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 5 доводов Союза аптекарей в пользу закрытия 70 эстонских аптек и неожиданная вакансия в Вируской тюрьме

В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. В Союзе аптекарей не предвидят негативных последствий от реформы и отмечают пять ее положительных моментов. Вируская тюрьма хочет принять на работу специалиста с довольно неожиданными обязанностями и хорошей зарплатой. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
В Хальяла автомобиль врезался в стену дома: 23-летний водитель погиб
Мошенники приноровились наживаться на невнимательности бухгалтеров: по 50 000 евро за раз
Представьте себя на месте бухгалтера, которому в самый разгар напряженного трудового дня приходит имейл от начальника с просьбой срочно перевести на указанные банковские реквизиты, например, 55 900 евро, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Российские военные погибли в результате нападения боевиков в Сирии
Четверо российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии, еще трое получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России. Loe edasi…
ВИДЕО: Руганью и оскорблениями водители отстаивали свое право на неправильную парковку у Казанской церкви в Таллинне
Муниципальная полиция Таллинна обнародовала сегодня видеоролик, зафиксировавший, как вызванные 6 мая к Казанской церкви инспекторы, указав на ошибку в парковке, нарвались на грубость и оскорбления со стороны водителей. Loe edasi…
Новые правила: потребителям энергии придется "писать" доверенность на просмотр данных своего потребления
С сегодняшнего дня в Европе стали действовать общие правила по защите данных, в связи с чем, например, потребители энергии для того, чтобы получать новые предложения от продавцов, должны предоставить через портал e-elering продавцам энергии доверенности на просмотр своих данных по потреблению энергии. Loe edasi…
ВИДЕО: Проблемы с использованием ИД-карты? Смотрите, что делать!
Разговоры об ИД-картах и их эксплуатации не утихают. Есть люди, у которых система работает безупречно, а есть и те, у которых сегодня все нормально, а уже завтра — нет, или те, у кого работает только на конкретном компьютере и в определенном браузере. Loe edasi…
ФОТО: Эксгибиционизм или свободомыслие? Скандально известный астролог Игорь Манг разделся догола на пляже Вяэна на глазах у детей
Популярный астролог Игорь Манг, оказавшийся в начале мая в центре громкого скандала, когда множество женщин обвинили его в домогательствах, был застигнут очевидцем в компрометирующей ситуации иного рода. Loe edasi…
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, в каком районе Таллинна больше всего решающихся взять жилищный кредит?
ДанныеSwedbank показывают, что пктивность на рыке недвижимости и на рынке жилищных кредитов в Эстонии сохраняется. Растёт доля новых девелоперских проектов в сделках с недвижимостью. При этом долговая нагрузка сбалансирована, и предпочтение отдаётся жилью разумных размеров. Loe edasi…
Ученые: жители Эстонии выбирают неполезную еду и толстеют. Что не так с нашим питанием?
Специалисты обеспокоены: многие из нас питаются весьма неправильно. В связи с этим — лишний вес и сопутствующие болезни. На ожирение также влияет микрофлора — пытаясь, воспевая культ чистоты, избавиться от бактерий, мы вредим своему собственному здоровью, пишет "МК Эстония". Что же чаще всего едят в Эстонии и что нужно на самом деле есть? Loe edasi…
В Евросоюзе планируют запретить одноразовую пластиковую посуду
Еврокомиссия планирует запретить одноразовые продукты из пластика и ввести сбор за мусор, непригодный к переработке. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издания Funke Mediengruppe. Loe edasi…
Союз аптекарей не против того, чтобы в Эстонии закрыли 70 аптек, в том числе 19 — в Ида-Вирумаа. Почему?
В ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше, в том числе около двух десятков аптек могут закрыться в Ида-Вирумаа. Два отраслевых объединения — союз аптек и союз аптекарей — относятся к предстоящей реформе по-разному. Loe edasi…
В финских домах — большие проблемы с плесенью. Избежит ли Эстония той же участи?
Финляндия испытывает большие проблемы с плесенью в зданиях. Закрываются школы, так как воздух в помещениях не соответствует нормам, пишет Maaleht. Loe edasi…
Вируской тюрьме требуется сотрудник со странными рабочими обязанностями и хорошей зарплатой
Вируская тюрьма ищет руководителя проекта, задачей которого будет развитие Эстонского клуба государственных чиновников. Loe edasi…