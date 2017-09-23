ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 12-летняя девочка, которая бегает слишком быстро, и атаки на автомобили в Пельгулинна

Обязательно почитайте статью про Луну-Александру из Кохтла-Ярве, которую матерые тренеры просят не бегать так быстро, даже если вы не интересуетесь спортом. Она того стоит, поверьте.

А также борьба с пробками, несчастные кошки и жители Пельгулинна, которые готовы взять борьбу с локальной преступностью в свои руки.

Пробки в Таллинне в часы пик: что помогло бы решить проблему?

Руководитель разрабатывающего решения для организации движения предприятия AS Signaal TM Андри Тынстейн раскрыл Delfi Kasulik основные проблемы движения в Таллинне и предложил некоторые решения.

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Нереальная Луна. В Кохтла-Ярве растет феноменальный талант

nr.7 LUNA-ALEKSANDRA LAGODA Foto: Alar Truu, Õhtuleht

12-летняя бегунья из Кохтла-Ярве Луна-Александра Лагода, несмотря на свой юный возраст, хороша известна любителям легкой атлетики Эстонии. На июльском чемпионате страны Луна шокировала специалистов и зрителей своим бегом на дистанции 5000 метров.

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Жители Пельгулинна переживают: битье окон в автомобилях и кражи из них стали обыденностью

Иллюстративное фото

В течение последних месяцев в находящемся в Пыхья-Таллинне микрорайоне Пельгулинна, по оценке его жителей, значительно участилось битье окон в машинах, воровство из них, выросло число случаев взлома помещений.

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Доходы Ида-Вирумаа: в 2016-м всего 82 жителя уезда заработали свыше 63912 евро или 1 миллиона крон

PANGABUSS AVINURMES JA LOHUSUUL Foto: Sven Arbet

По среднему доходу на одну налоговую декларацию Ида-Вирумаа откатился вниз. К такому выводу приходишь, анализируя окончательные итоги кампании по подаче деклараций о доходах за 2016 год.

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ФОТО: Что осталось от приюта в Мартна, в котором сгорели 10 кошек

Foto: Silver Raidla

В волости Мартна при пожаре в приюте домашних животных, принадлежащем Эстонскому обществу защиты животных, погибли 10 кошек.

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После тяжелой и продолжительной болезни скончался эстонский музыкант Уку Куут

Uku Kuut Saaremaa kodus Foto: Rauno Volmar

Об этом в субботу, 23 сентября, сообщила супруга музыканта Керту Силла-Куут, рассказывает Rus.Err.

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Сегодня в Тарту открывается общеевропейская неделя спорта

Foto: Viktor Tund

Сегодня, 23 сентября, в спортивном парке Тяхтвере в Тарту открывается Европейская неделя спорта в рамках детских заездов ХХ Тартуского веломарафона, где на старт ожидается около 3000 юных велосипедистов, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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Юри Ратас: бюджет 2018 — новая реальность для Северо-Востока

Foto: Karli Saul

Государство годами упрекают в том, что оно уделяет слишком мало внимания Северо-Востоку страны. Действительно, были времена, когда проблемы Ида-Вирумаа были для Тоомпеа как бельмо на глазу, отмечает премьер-министр ЭР Юрии Ратас в своей статье, опубликованной газетой ”Виру Проспект”.

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ВИДЕО: Только что вернувшийся из Северной Кореи Михаил Кылварт: страна меняется - мобильники не отбирают

Главный тренер сборной Эстонии по тхэквондо и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт поделился с Delfi своими впечатлениями от пребывания в Северной Корее.

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В Виймси торжественно открыли офисное здание Viimsi Äritare

Фотограф: Тийт Мытус

В Виймси отпраздновали открытие первого современного офисного здания — Viimsi Äritare, расположенного в центре Хаабнеэме, по адресу Паади, 3. Viimsi Äritare занимает около 8000 кв.м площади.

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