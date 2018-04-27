ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 11 лет апрельским событиям, долгожданный мир между двумя Кореями

Роскомнадзор заблокировал сетевые адреса "Фейсбука", "ВКонтакте" и "Яндекса"

Facebook Foto: DADO RUVIC, REUTERS

Сетевые адреса крупных технологических компаний и интернет-сервисов появились в "черном списке" Роскомнадзора в ночь на 27 апреля. Под блокировки попали три сетевых адреса соцсети "Фейсбук" и один — соцсети "ВКонтакте", а также пять адресов компании "Яндекс".

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ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне на станции сортировки мусора произошел пожар, над Ласнамяэ распространялся черный дым

Пыхьяский спасательный центр в 8:39 получил сообщение о том, что в Таллинне, на улице Суур-Сыямяэ, на станции сортировки мусора Ragn-Sells, - пожар. Спасатели отреагировали на происшествие с повышенным приоритетом.

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ФОТО: В Нарве отравили двух кошек, еще двух облили кислотой

Kuvataõmmis

На прошлых выходных в дачном районе в Нарве были обнаружены две отравленные кошки. Еще две были облиты кислотой.

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Каждый десятый житель Ласнамяэ не является ни русским, ни эстонцем

Отдел регистра народонаселения управы Ласнамяэ представил промежуточный отчет, который показывает, что более 13 000 жителей самого крупного района столицы не являются ни русскими, ни эстонцами.

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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Хенри

Foto: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Хенри, сбежавшего из своего дома в Ряпина.

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