ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 11 лет апрельским событиям, долгожданный мир между двумя Кореями

Подведем же итоги уходящем пятницы. Чем она нам запомнилась?
11 лет назад произошли апрельские события.
Сегодня лидеры КНДР и Южной Кореи объявили, что между их странами больше не будет войны. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом.
ФОТО: Высокие отношения: Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками
Лидер КНДРКим Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром. Об этом в рассказал пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, передает ТАСС. Loe edasi...
Роскомнадзор заблокировал сетевые адреса "Фейсбука", "ВКонтакте" и "Яндекса"
Сетевые адреса крупных технологических компаний и интернет-сервисов появились в "черном списке" Роскомнадзора в ночь на 27 апреля. Под блокировки попали три сетевых адреса соцсети "Фейсбук" и один — соцсети "ВКонтакте", а также пять адресов компании "Яндекс". Loe edasi...
ФОТО: В Нарве отравили двух кошек, еще двух облили кислотой
На прошлых выходных в дачном районе в Нарве были обнаружены две отравленные кошки. Еще две были облиты кислотой. Loe edasi...
Каждый десятый житель Ласнамяэ не является ни русским, ни эстонцем
Отдел регистра народонаселения управы Ласнамяэ представил промежуточный отчет, который показывает, что более 13 000 жителей самого крупного района столицы не являются ни русскими, ни эстонцами. Loe edasi...
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Хенри
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Хенри, сбежавшего из своего дома в Ряпина. Loe edasi...
”Когда Россия придет”. Бронзовая ночь глазами американской исследовательницы интеграции
В 2007 году обществовед Дженни Шульце приехала в Эстонию и уже в конце апреля напрямую столкнулась с предметом своего научного интереса. Спустя 11 лет американка по-прежнему исследует интеграционную политику Эстонии и Латвии и говорит, что, несмотря на более ”вовлекающую” стратегию Эстонии, ее русскоязычные жители менее активны в общественном плане, нежели соседи, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Историческое событие! Северная и Южная Кореи договорились больше не воевать
ЛидерыКНДР и Южной Кореи объявили, что между их странами больше не будет войны. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Где искали пропавшего в понедельник полицейского
Пропавшего в понедельник в Харьюмаа вооруженного полицейского Марека искали как в Суурупи, так и в Аэгвиду. По данным полиции, мужчина может находиться и в Таллинне. Loe edasi...
ВИДЕО: Запаситесь терпением! На следующей неделе на дорогах страны появятся колонны военной техники
На следующей неделе начинаются масштабные учения ”Еж” и Силы обороны в своем видео призывают людей к осторожности: по дорогам страны пройдут колонны из единиц военной техники, длина которых может достигать 24 метров, а вес — 110 тонн. Loe edasi...
ФОТО DELFI: 11 лет апрельским событиям: много ли цветов у Бронзового солдата?
11 лет назад произошли апрельские события. Сегодня к Бронзовому солдату не принесли больше чем обычно цветов или венков. Loe edasi...
Бронзовый солдат как Русский гештальт Эстонии
Датский психолог Эдгар Рубин дал интересное определение слову гештальт. Он делил любое воспринимаемое человеком изображение на фигуру (объект) и фон. Фигура — это то, на чем сосредоточено наше внимание, а фон — все остальное. Если эту трактовку отправить в 2007-й год, то фигура — это, безусловно, Бронзовый солдат. Фон — это игры по реализации нового эстонского сознания, связанные со сносом памятника. Создание так называемого ”эстонского нарратива” путем призыва к символичному разрушении монумента и всего проклятого советского прошлого вместе с ним. Loe edasi...
Громкая и поучительная встреча с Евгением Осиновским
Осиновский, действительно, верил и верит в то, к чему стремился — к более здоровой и трезвой Эстонии. Loe edasi...
Чиновники: мы приводим кладбище в порядок. Родственники захороненных: по могилам ездят на тракторе!
В Таллинне кладбище Пирита приводят в порядок. Так говорят чиновники. Однако, по мнению некоторых людей, чьи родственники там похоронены, это — варварское уничтожение памятников культуры и старины, пишет Maaleht. Loe edasi...
Вяхи и Вескимяги: враждебность к России — в корне неверный подход. Мы теряем миллиарды!
Бывший заключенный с браслетом: надзорный орган мешает мне нормально жить и работать!
В редакцию русского Delfi обратился читатель Александр. Мужчина в начале года освободился из мест лишения свободы ”под браслет”. Устройство, по его словам, постоянно ломается, из-за чего у него возникают сложности с работой. Loe edasi...