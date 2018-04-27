27.04.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 11 лет апрельским событиям, долгожданный мир между двумя Кореями


rus.delfi.ee
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Pronkssõdur 1. ja 2. mail
Pronkssõdur 1. ja 2. mailFoto: Peeter Ernits

Подведем же итоги уходящем пятницы. Чем она нам запомнилась?

  • 11 лет назад произошли апрельские события.
  • Сегодня лидеры КНДР и Южной Кореи объявили, что между их странами больше не будет войны. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом.

ФОТО: Высокие отношения: Ким Чен Ын пообещал не будить президента Южной Кореи ракетными запусками

Korea Foto: AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что больше не будет будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром. Об этом в рассказал пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, передает ТАСС.
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Роскомнадзор заблокировал сетевые адреса "Фейсбука", "ВКонтакте" и "Яндекса"

Facebook Foto: DADO RUVIC, REUTERS

Сетевые адреса крупных технологических компаний и интернет-сервисов появились в "черном списке" Роскомнадзора в ночь на 27 апреля. Под блокировки попали три сетевых адреса соцсети "Фейсбук" и один — соцсети "ВКонтакте", а также пять адресов компании "Яндекс".
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”Когда Россия придет”. Бронзовая ночь глазами американской исследовательницы интеграции

Selline pilt avanes täna 11 aastat tagasi Tõnismäel. Poisid on võtnud kaasa plakati, millel toonane peaminister Andrus Ansip vehib kondiga. Foto: Scanpix//ITAR-TASS

В 2007 году обществовед Дженни Шульце приехала в Эстонию и уже в конце апреля напрямую столкнулась с предметом своего научного интереса. Спустя 11 лет американка по-прежнему исследует интеграционную политику Эстонии и Латвии и говорит, что, несмотря на более ”вовлекающую” стратегию Эстонии, ее русскоязычные жители менее активны в общественном плане, нежели соседи, пишет Eesti Päevaleht.
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Историческое событие! Северная и Южная Кореи договорились больше не воевать

Korea Foto: KOREAN BROADCASTING SYSTEM, AFP

Лидеры КНДР и Южной Кореи объявили, что между их странами больше не будет войны. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Где искали пропавшего в понедельник полицейского

Kadunud politseiniku otsingud Foto: Heleri Kuris

Пропавшего в понедельник в Харьюмаа вооруженного полицейского Марека искали как в Суурупи, так и в Аэгвиду. По данным полиции, мужчина может находиться и в Таллинне.
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ВИДЕО: Запаситесь терпением! На следующей неделе на дорогах страны появятся колонны военной техники

На следующей неделе начинаются масштабные учения ”Еж” и Силы обороны в своем видео призывают людей к осторожности: по дорогам страны пройдут колонны из единиц военной техники, длина которых может достигать 24 метров, а вес — 110 тонн.
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ФОТО DELFI: 11 лет апрельским событиям: много ли цветов у Бронзового солдата?

Pronkssõdur 27.04.2018 Foto: Ilmar Saabas

11 лет назад произошли апрельские события. Сегодня к Бронзовому солдату не принесли больше чем обычно цветов или венков.
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Бронзовый солдат как Русский гештальт Эстонии

Страница Дмитрия Линтера в фейсбук

Датский психолог Эдгар Рубин дал интересное определение слову гештальт. Он делил любое воспринимаемое человеком изображение на фигуру (объект) и фон. Фигура — это то, на чем сосредоточено наше внимание, а фон — все остальное. Если эту трактовку отправить в 2007-й год, то фигура — это, безусловно, Бронзовый солдат. Фон — это игры по реализации нового эстонского сознания, связанные со сносом памятника. Создание так называемого ”эстонского нарратива” путем призыва к символичному разрушении монумента и всего проклятого советского прошлого вместе с ним.
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Громкая и поучительная встреча с Евгением Осиновским

Jevgeni Ossinovski Foto: Anni Õnneleid

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