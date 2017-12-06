ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 100 лет независимости Финляндии, объявлен сбор резервистов, Путин идет на выборы

Сегодня Финляндия отмечает 100-летие независимости, но произошло и множество других важных вещей: правительство объявило сбор резервистов, эстонские судовые охранники едут на родину, а Владимир Путин объявил об участии в выборах 2018 года.

Праздник дня: Финляндия отмечает 100 лет независимости

Еще 101 год назад Финляндия была просто дальней провинцией Российской Империи. Русская аристократия и интеллигенция покупали в Финляндии дачи и отдыхали на лоне финской природы. Все изменилось 6 декабря 1917 года, когда Финский парламент одобрил Декларацию о независимости.

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Кто бы мог подумать! ТОП-10 всемирно известных изобретений от наших северных соседей

Täispuhutud vihane punane lind soomlaste loodud ülimenukast mobiilimängust Angry Birds tänupüharongkäigul New Yorgis Foto: AP/SCANPIX

Несмотря на то, что финны по сравнению с эстонцами считаются еще более медленными и флегматичными, они неоднократно выходили с изобретениями, которые становились известны на весь мир, пишет Eesti Päevaleht.

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Всем, кто причастен! Правительство объявило сбор резервистов

Foto: Karli Saul

Правительство Эстонии провело экстренное заседание в электронной форме, чтобы объявить дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 7 до 10 декабря 2017 года, сообщает коммуникационная служба правительства.

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”В баню хочу, чтобы смыть эти четыре года дерьма”. Эстонские судовые охранники едут на родину

Laevakaitsjad said eile paberimajanduse korda ja asusid suure tõenäosusega Eesti poole teele. Foto: Madis Veltman

Вчера вечером, после четырех лет в Индии, два из которых пришлось провести за решеткой, 14 судовых охранников из Эстонии сели на самолет, чтобы вернуться на родину, пишет Eesti Päevaleht.

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То, о чем раньше нельзя было говорить. Эстонские судовые охранники рассказали, что происходило на самом деле

Foto: Madis Veltman

По словам судовых охранников, которые вот-вот прибудут в Эстонию, в ходе их пребывания в Индии было нарушено множество процедур и в некоторых случаях на помощь приходила взятка.

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Первое интервью украинского миллионера: владелец Versobank рассказал о больших планах на эстонский рынок

Versobanki suuromanik Vadõm Jermolajev tahab Versobanki uute juhtidega riskantsete mitteresidentidest klientideta kiiremini kasvama panna. Tiit Blaat

Совладелец малого эстонского банка Versobank — украинский предприниматель и завсегдатай рейтингов самых богатых людей Украины Вадим Ермолаев. Forbes оценивает его состояние в 68 млн долларов. Бизнесмен сторонится фотографов и публичности. Интервью Ärileht — это его первое интервью прессе.

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ГРАФИК: Рождение туннеля Таллинн-Хельсинки ближе, чем когда бы то ни было

Graafik: Toom Tragel

Финны боятся, что Rail Baltic поставит их в невыгодное положение, поэтому туннель между Хельсинки и Таллинном может стать хорошим выходом из ситуации, пишет Eesti Päevaleht.

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Финский историк: восстановление Эстонией независимости стало для меня сюрпризом

Sageli Tallinna külastav ajaloolane Seppo Zetterberg usub, et soomlaste ja eestlaste side on tugevam kui kunagi varem. Foto: Raul Mee

Финский историк Сеппо Зеттерберг в преддверии столетнего юбилея независимости Финляндии дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором порассуждал над историей Финляндии и Эстонии, ее различиях и будущем.

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Säästumarket больше нет: последний магазин переименован в Rimi

Сегодня на улице Таммсааре в бывшем здании Säästumarket XL открылся супермаркет Rimi. В течение года в Rimi переделали 34 магазина Säästumarket, а 9 магазинов закрыли.

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Угнанный у нарвского депутата Овсянникова автомобиль BMW X5 нашелся

Foto: Delfi/Eesti ajalehed

Месяц назад у депутата Нарвского городского собрания Федора Овсянникова был угнан BMW X5, стоимостью 15 000 евро. Угнанный от дома депутата автомобиль вернулся к своему хозяину.

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Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

Mihheil Saakašvili Foto: Gleb Garanitš, Reuters/Scanpix

Генпрокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в розыск. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в своем твиттере, передает Gazeta.ru.

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Владимир Путин объявил об участии в выборах 2018 года

Foto: Sultan Dosaliev, AP

Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года, передает "Медуза".

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Средняя зарплата в 6 тысяч: ТОП-5 самых щедрых работодателей Эстонии

Microsoft Eesti uus juht Hristo Manov Foto: Madis Veltman

Äripäev составил рейтинг фирм, платящих самую высокую зарплату, сообщают ”Деловые ведомости”.

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Шокирующий семейный визит в Tallink Aqua Spa: пристающие пьяные финны, мужчина в женской душевой, усыпанный пустыми бутылками пол

Foto: Tallink Hotels

Отец семейства, посетивший с женой и двумя детьми Tallink Aqua Spa, рассказал Delfi о шокирующей атмосфере, которую создали там пристающие пьяные финские мужчины.

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Снятую в банкомате купюру в магазине ошибочно признали фальшивой: кто виноват?

Foto: Delfi kollaaž

Женщина сняла в банкомате Swedbank наличные, чтобы расплатиться ими в Maxima. К ее удивлению, купюра не прошла проверку на подлинность, и персонал чуть не вызвал полицию. В банке оказалось, что купюра просто износилась. Кто же виноват и как стоит себя вести в подобной ситуации?

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