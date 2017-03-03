ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: 100 дней работы нового правительства — оцените сами и узнайте мнения других

Сегодня, 3 марта, исполнилось сто дней новому правительству Эстонии во главе с Юри Ратасом. По этому случаю мы создали интерактивный график для оценки работы правительства, а также провели уличный опрос среди русскоговорящих жителей Таллинна. Все это и другие новости пятницы — в нашей традиционной подборке.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Оцените работу правительства и посмотрите результат!

Jüri Ratase valitsus Foto: Interaktiivne graafik

В пятницу правительству Юри Ратаса исполнилось 100 рабочих дней. Кто из министров хорошо выполнял свои обязанности, кто — остался в тени, а чьи действия никуда не годятся?

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”Осиновский взялся за ликеро-водочный вопрос. Молодец!” Таллиннцы — о первых 100 днях нового правительства

В пятницу, 3 марта, исполняется сто дней новому правительству Эстонии во главе с Юри Ратасом.

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Певкур — о лжи правительства, ”русской рулетке” с гражданством и ”депортации” академии в Нарву

Hanno Pevkur Foto: Hendrik Osula

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Лидер оппозиционной Партии реформ Ханно Певкур считает, что нынешнее правительство только и делает, что врет, запрещает и транжирит, и по своей сути похоже на дорвавшегося до меда Винни-Пуха.

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"И Трамп становился банкротом". Эстонский бизнесмен за три года потерял все и оказался под следствием

RAHAJÕGEDE JUHT: Jevgeni Lobatš oma kontoris 2014.aasta sügisel suurtest plaanidest rääkimas. Eero Vabamaegi

Если еще несколько лет назад 36-летний Евгений Лобач зарабатывал на продаже мобильных телефонов миллионы и чуть было не удостоился титула лучшего предпринимателя года, то сегодня он полностью погряз в долгах, пишет Eesti Ekspress.

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Ильвес выступит перед комитетом Конгресса США на тему российской подрывной деятельности

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес был приглашен выступить 9 марта перед Комитетом Палаты представителей по иностранным делам в Конгрессе США на тему проводимой Россией подрывной деятельности.

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В Австрии эстонские лыжники заблудились в горах, на помощь вызвали вертолет

Foto: ZOOM.TIROL, AFP

В среду вечером трое эстонцев заблудились на непроходимой местности недалеко от горнолыжного курорта Бад Гаштейн в Австрии.

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Экс-посол Азербайджана в Эстонии помешал генералу мчаться по шоссе, его машину арестовали

Foto: Andres Putting, VPK

В четверг генерал азербайджанской государственной дорожной полиции напоролся на потенциальную для себя неприятность, санкционировав задержание автомобиля бывшего министра иностранных дел Азербайджана, бывшего посла страны в Эстонии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Тофика Зульфугарова.

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Кремль прокомментировал расследование ФБК об ”империи Медведева”

Kreml Foto: Sergei Karpuhkin, Reuters/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященное Дмитрию Медведеву, ”не первым примером творчества этого известного осужденного гражданина”, передает корреспондент Дождя.

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Трюк, с помощью которого магазины распродают еду с истекающим сроком годности

Soodushinnad kaupluses, foto on illustreeriv Foto: Karin Kaljuläte

Магазины все чаще начинают продавать еду с заканчивающимся сроком годности по обыкновенной скидке, что покупатели зачастую не замечают. Delfi Kasulik попросил эстонские торговые сети прокомментировать данное заявление. Их позиции по данному вопросу отличаются.

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24-летний молодой человек: я не работаю и не учусь. Почему это должно кого-то интересовать?

MorgueFile

Noorte Hääl призывал читателей писать, почему молодые люди в возрасте 20+ не получают образование и не ходят на работу. В редакцию написал 24-летний Прийт.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Русском театре ставят спектакль о любви к Гитлеру

5 марта в Русском театре состоится премьера спектакля “Фюрер, прикажи!”. Эта история об австрийской еврейке, которая боготворила своего фюрера, но постепенно разочаровалась в нем.

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ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как в Saku Suurhall проходит подготовка к финалу Eesti Laul

Eesti Laul 2017 peaproov Foto: Tiit Blaat

Уже завтра, в 19:30 в Saku Suurhall пройдет финал песенного конкурса Eesti Laul, где будет выбран представитель Эстонии на конкурсе “Евровидение”. Напоминаем, что Delfi будет вести текстовый онлайн. Смотрите, как участники готовятся к финалу! Галерея дополняется.

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