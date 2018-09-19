19.09.2018, 16:50

Главная тема Дня без машин в Таллинне — ЗОЖ. Читайте полную программу!

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Autovaba päev Tallinnas
Autovaba päev TallinnasFoto: Madis Veltman

День без машин 22 сентября пройдет в этом году в Таллинне под знаком популяризации здорового образа жизни. Основным событием Дня станет Ярмарка здоровья Эстонии, которая проводится с 10 до 17 ч на площади Вабадузе.

На двух сценах и трёх площадках будет представлена разнообразная программа и будут проведены мероприятия, которые представляют интерес для всех возрастных групп. Основные темы дня — спорт и спортивные игры, здоровье, правильное питание и здоровый образ жизни. Для детей будет открыта отдельная площадка.

Специальная сцена будет отведена теме ”Как прожить свою жизнь здоровым”. Кроме тематических вступлений будут развёрнуты информационные пункты, где можно будет получить консультацию и совет, пройти обследование или тест. На площади будет припаркован автобус с лабораторией для маммографии. В машине ”Скорой помощи” будут обучать приёмам первой помощи и оживления, столь необходимыми в чрезвычайной ситуации. На площади будет развёрнут ряд палаток, где можно будет попробовать еду из натуральных продуктов, получить консультацию по их приготовлению. На площадке спортивного образа жизни можно будет увидеть демонстрации различных видов спорта и узнать, где можно тренироваться и как с пользой для здоровья заниматься спортом. Состоятся соревнования по ориентированию в городском транспорте.

Движение на бульваре Каарли и площади Вабадузе будет закрыто в субботу 22 сентября с 6 до 19 часов. В этот день проезд в городском транспорте Таллинна будет бесплатным для всех, независимо от места проживания, а валидировать проездные билеты будет необязательно. Оставьте свою машину дома и приезжайте на День без машин общественным транспортом, на велосипеде или приходите пешком!

С более полной программой Дня без машин можно познакомиться здесь www.tallinn.ee/Programma-Dnja-bez-mashin-2018

День без машин проводится во многих странах мира. В Европе около 3000 городов, в том числе и Таллинн, отметят этот день организацией специальных мероприятий, нацеленных на использование альтернативных автомобилю способов передвижения.

Tallinn Hockey weekend
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