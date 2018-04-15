Главам региональных центров Спасательного департамента второй раз за год подняли зарплаты

Министр внутренних дел Андрес Анвельт во второй раз за 2018 год повысил зарплаты руководителям региональных центров Спасательного департамента.

В конце этой недели Анвельт подписал приказ, согласно которому с апреля заработная плата руководителей Идаского, Ляэнеского, Лыунаского и Пыхьяского спасательных центров будет составлять 3600 евро в месяц, сообщает rus.err.ee.

Последний раз Анвельт повышал им зарплаты — до 3350 евро в месяц — в январе этого года.

Идаским спасательным центром руководит Айлар Хольцман, Ляэнеским — Хейки Соодла, Лыунаским — Марко Клаус, Пыхьяским — Марко Рюю.

Базовая зарплата рядовых спасателей в разы ниже и составляет всего 808 евро в месяц.