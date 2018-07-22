Глава внешней разведки Эстонии: мы раскрыли сеть российских агентов влияния

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.

"Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать, — сказал Марран. — Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий".

Глава эстонской внешней разведки предупредил, что несмотря на саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и с виду хорошие отношения, угроза со стороны России далеко не миновала: в последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль, отметил Марран.