Глава транспортного департамента: в ближайшие десять лет троллейбусы с улиц Таллинна не исчезнут

”Троллейбусы никто снимать не будет. То, что у нас есть, это новые низкие троллейбусы Solaris. Ресурсов у них предостаточно, они призваны служить около десяти лет”, — сказал Харьо Delfi.

Чиновник отметил, что будущее в любом случае за электротранспортом. На настоящий момент электроавтобусы стоят дорого, но их эксплуатация намного более гибкая, чем эксплуатация троллейбусов, которые, например, нельзя направить в объезд или с которыми наблюдается больше проблем в случае аварии. Что касается стоимости эксплуатации, то, по словам Харьо, тщательных расчетов пока, скорее всего, не проводилось: ”С одной стороны, троллейбусы имеют контактные линии и подстанции, но с другой стороны, для работающего на аккумуляторах электроавтобуса нужно покупать аккумуляторы, создать инфраструктуру подзарядки. И в итоге у обоих внутри будет электромотор. В этом случае особой разницы не будет”.

Что касается дизайна, то внешне автобусы и троллейбусы будут иметь обтекаемый корпус (как сейчас у новых трамваев) и походить друг на друга.