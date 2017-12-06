Глава Tallinna Sadam: туннель Таллинн-Хельсинки бесполезен

По словам председателя правления Tallinna Sadam Валдо Калма, проект туннеля Таллинн-Хельсинки в нынешнем виде не имеет смысла.

Председатель правления Tallink Grup Яанек Сталмейстер также отмечает, что по сути уже сейчас между Таллинном и Хельсинки имеется постоянное сообщение. ”Туннель Таллинн-Хельсинки по-прежнему пока является лишь идеей, и покуда эта идея не воплотилась в конкретный план, она влиять на наши решения тоже не будет”, — сказал Сталмейстер.

Калм считает строительство классического туннеля бессмысленным, поскольку его концы будут находиться достаточно далеко от центра города. По его мнению, технологическое решение для людей непривлекательно и не обладает дополнительной ценностью. ”К тому же, это очень дорогой проект”, — сказал он и добавил, что намного быстрее и удобнее было бы пользоваться сообщением, выстроенным по какой-нибудь более новой технологии, например Hüperloop.

”Мы уверены, что если даже туннель в том или ином виде будет построен, паромное сообщение никуда не денется. Люди едут на пароме не только для того, чтобы попасть из одного пункта в другой, а для того, чтобы получить впечатление от поездки по морю: питание, покупки, развлечения и общение”, — заверил Калм.