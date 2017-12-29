Глава совета ERR о рекламе ETV+ на ПБК: нужно исходить из того, где есть зрители

Председатель совета Национального телерадиовещания Рейн Вейдеманн считает, что нет ничего плохого в том, чтобы Эстония и ETV+ покупали рекламу на Первом балтийском канале.

”Очевидно, ПБК связан с российской пропагандой, но что касается социальной рекламы, которую туда передают, нужно исходить из того, где есть зрители. Какой смысл о чем-то говорить, если тебя никто не слушает или не понимает? Нужно использовать ту платформу, где говорящие на другом языке люди поймут смысл социальных сообщений, которые Эстонскому государству нужно распространить”, — Вейдеманн взыскал свое мнение о скандале, разразившемся вокруг рекламы на ПБК.

Он добавил, что, например, бизнесмены запускают свою рекламу в эфир ПБК, так почему им можно это делать а государству нельзя?

Что касается идеи Керсти Кальюлайд объединить Tallinna TV и ETV+, то председатель совета не понимает, как это возможно: ”Tallinna TV — муниципальный канал, транслирующийся бесплатно по всей стране, а ETV+ — одна из частей медиакомпании, оперирующей на основе Закона о национальном телерадиовещании. Я не представляю, как их объединить”.

Будущее и развитие канала будут обсуждаться в феврале.