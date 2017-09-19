Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова к военному вмешательству и в Белоруссии

Россия готова к военному вмешательству и в Белоруссии, подобно тому, как она это сделала на Украине, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России направлении, сказал глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR.

По словам Терраса, задача учений "Запад" и других совместных военных учений — максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими, цель — парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно, передает rus.err.ee.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году", — сказал Террас.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили учения "Запад" в Ленинградской области и утверждали, что это всего лишь антитеррористические учения. "Примечательно, что российский президент посетил этап учений именно в России, хотя подчеркивал, что основная сложность на совместных учениях — в Белоруссии. В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", — отметил Террас.