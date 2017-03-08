Глава Северо-Эстонской региональной больницы зарабатывает 7500 евро в месяц

В прошлом году в результате коррупционного скандала пост главы Северо-Эстонской региональной больницы был вынужден покинуть Тынис Аллик. Тогда главным кандидатом на его место стал 40-летний доктор медицины Яарно Хабихт, возглавляющий представительство Всемирной организации здравоохранения (WHO) в Киргизии. Хабихт был согласен встать во главе больницы при условии сохранения размеров его дохода. Так, возвращения таланта родину не произошло, пишет Eesti Ekspress.

Новым директором учреждения стал имеющий юридическое образование Агрис Пеэду. Его доход составляет 7500 евро в месяц. Ранее Пеэду трудился вице-канцлером в Министерстве финансов, а в начале своей карьеры — младшим ассистентом в Полиции безопасности.