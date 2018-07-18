18.07.2018, 16:30

Глава самого секретного подразделения Сил обороны Рихо Юхтеги — суровый мужчина, готовый применить насилие

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Микк Салу
Микк Салу
EST
Глава самого секретного подразделения Сил обороны Рихо Юхтеги — суровый мужчина, готовый применить насилие
Mihkel Maripuu

Если лозунгом Юлия Цезаря была фраза ”пришел, увидел, победил”, а Уинстона Черчилля ”никогда не сдаваться”, то лозунгом полковника Рихо Юхтеги теперь стала фраза ”они умрут в Таллинне”, пишет Eesti Ekspress.

Издание отмечает, что интерпретировать наделавшее много шума интервью Юхтеги можно на двух уровнях. На внутреннем (Юхтеги разжигает вражду между эстонцами и русскими и подрывает интеграцию) и на международном.

Если смотреть на реакцию в Facebook или Twitter, для многих слова эстонского полковника стали глотком свежего воздуха: активно делится статьей корреспондент CNN по вопросам безопасности. Washington Post, New York Times, кабинет конгрессменов США, экс-работники сферы безопасности и военнослужащие поддерживают. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер делится статьей и заявляет: ”Нам есть чему поучиться у стран Балтии”. Высказывания Юхтеги показывают союзникам, что Эстония сама прилагает много усилий, а не только жалуется.

Riho Ühtegi. Joonistas Aivar Juhanson.
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Имеется теория, будто на самом деле эта статья —ловкий коммуникационный маневр Сил обороны Эстонии. Говорится о связи между Ээриком-Нийлесом Кроссом, автором статьи Молии МакКью (издание Eesti Ekspress пишет, что она является знакомой Кросса) и самим Юхтеги.

О Рихо Юхтеги писать нелегко. Он — глава самой засекреченной единицы Сил обороны — подразделения по спецоперациям. ”Люди могут спокойно спать ночью в своих постелях потому, что суровые мужчины готовы использовать насилие, чтобы защитить их”. Эту цитату приписывают то Оруэллу, то Киплингу, то Черчиллю, но ясно одно: она как никакая другая подходит для характеристики Юхтеги.

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