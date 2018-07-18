Глава самого секретного подразделения Сил обороны Рихо Юхтеги — суровый мужчина, готовый применить насилие

Если лозунгом Юлия Цезаря была фраза ”пришел, увидел, победил”, а Уинстона Черчилля ”никогда не сдаваться”, то лозунгом полковника Рихо Юхтеги теперь стала фраза ”они умрут в Таллинне”, пишет Eesti Ekspress.

Издание отмечает, что интерпретировать наделавшее много шума интервью Юхтеги можно на двух уровнях. На внутреннем (Юхтеги разжигает вражду между эстонцами и русскими и подрывает интеграцию) и на международном.

Если смотреть на реакцию в Facebook или Twitter, для многих слова эстонского полковника стали глотком свежего воздуха: активно делится статьей корреспондент CNN по вопросам безопасности. Washington Post, New York Times, кабинет конгрессменов США, экс-работники сферы безопасности и военнослужащие поддерживают. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер делится статьей и заявляет: ”Нам есть чему поучиться у стран Балтии”. Высказывания Юхтеги показывают союзникам, что Эстония сама прилагает много усилий, а не только жалуется.