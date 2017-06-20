Глава Riigi Kinnisvara назвал Репс "беременной на голову", а канцлера — "злобной теткой"

Министр государственного администрирования Яак Ааб предложил освободить от должность главу Riigi Kinnisvara AS Урмаса Сомелара в связи с его неуместными высказываниями. Сам Сомелар считает, что на собраниях нужно говорить о вещах открыто и за словами можно не следить, пишет Eesti Päevaleht.

2 июня состоялось собрание комитета административной деятельности Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Кроме прочего обсуждалось то, как RKAS может повысить уровень удовлетворенности своих клиентов. Среди особенно недовольных клиентов было Министерство образования и науки.

На собрании председатель правления RKAS Урмас Сомелар заявил, что удовлетворенность министерства не важна, потому что министр образования и науки Майлис Репс — ”беременная на голову” и у нее ”ребенок на уме”, а канцлер Теа Варрак — ”злобная тетка”. Поэтому, по его мнению, их оценка деятельности RKAS неадекватна.

Одна из присутствовавших на собрании женщин возразила ему, что такие заявления довольно шовинистские. Сомелар ответил, что это якобы народные выражения, и дал длинное объяснение фразе ”беременная на голову”. Он заявил, что от беременной клиентки не стоит ждать объективной оценки, потому что она сосредоточена на другом.

Высказывания могут стоить Сомелару должности

RKAS подчиняется министру государственного администрирования Яаку Аабу, который прослушал запись собрания и поговорил с Сомеларом: ”Попросил его подумать, не хочет ли он сам покинуть должность. И если он не хочет уходить, я должен вынести решение: он не может продолжать занимать эту должность”.

Урмас Сомелар сообщил, что не собирается ни брать ответственность за свои слова, ни покидать должность.

Ааб подтвердил, что предложит совету отстранить Сомелара от должности. По словам министра, подобные выражения — недопустимы: ”Здесь нечего комментировать. Это очень оскорбительно”.

”Если бы он (Сомелар — прим. ред.) выразился бы так о моей коллеге или о человеке, которого знаю, то сказала бы, что здесь нечего комментировать, такой человек не может занимать высокую должность”, — прокомментировала слова Сомелара министр Майлис Репс.

Сомелар утверждает, что он уже извинился перед Репс за свои слова и послал ей цветы.

”Я не считаю, что это было уместным выражением при публичном выступлении. Осмелюсь остаться при мнении, что на внутренних собраниях люди выражаются намного выразительней, чем на внешних”, — сказал Сомелар.

Он также уверен, что статьи о его высказывании — заказная работа, и его хотят сместить с должности, в первую очередь из-за позиции по продаже недвижимости по адресу Куперьянови, 9 в Тарту.

Корб: глава Riigi Kinnisvara должен покинуть свой пост

По словам экс-министр государственного администрирования Михаила Корба, высказывания Сомелара и раньше вызывали проблемы и очевидно, что такое поведение начальника переполнило чашу терпения его подчиненных, сообщает пресс-служба Центристской партии.

”Оскорбления в адрес министра образования и науки стали последней каплей. Недопустимо считать, что на закрытом собрании можно говорить любые глупости и потом самому обижаться на то, что люди не пропустили сказанное мимо ушей.” — сказал Корб.

Корб отмечает, что переход Сомелара в нападение и заявление о заказной работе является непрофессиональным поведением.

”Сомелар увидел проблему там, где ее нет. Он счел неправильным, что государство решило продать здание властям Тарту за полмиллиона евро. Но я отвечу так: город выполняет свои функции, обслуживает горожан, и по заверению местных властей, здание им необходимо. Город и государство должны сотрудничать друг с другом, и странно, что столь простые истины приходится объяснять высокопоставленному чиновнику.” — отметил Корб.