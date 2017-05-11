Глава реформистов Певкур считает возможным создание коалиции с EKRE

Председатель Партии реформ Ханно Перкур подтвердил, что партия готова сформировать коалицию со всеми парламентскими партиями, в том числе и с EKRE.

”Я — вполне открыт не только для EKRE, но и в отношении всех парламентских партий”, — заверил Певкур.

Певкур также отметил, что трем партиям не хватило голосов для формирования коалиции (всего был 51 голос на три партии в парламенте), но заверил, что не станет никого исключать.

”В политике неразумно закрывать все двери на замок, и, естественно, каждая партия должна защищать свои позиции. Мы были в правительстве с Центристской партией тогда, когда они хотели ввести ступенчатый подоходный налог, но мы не дали этого сделать. Теперь у них — партнеры, с которыми они смогли это сделать. Вопрос же в том, на каких условиях входят в коалицию, и в чем суть коалиционного договора”, — пояснил Ханно Певкур.