Глава Пентагона: мы готовы разместить в странах Балтии системы обороны

Находящийся в Литве с визитом секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дислоцировать системы обороны в странах Балтии для сдерживания России. При этом он пока публично не комментирует возможности дислокации противоракетного комплекса дальнего действия Patriot.

Мэттис прилетел в Литву из Дании. Его встретил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

"Мы будем дислоцировать только оборонные системы, чтобы обеспечить определенное уважение суверенитета", — заявил Мэттис на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Визитом Мэттиса в Литву новая администрация Соединенных Штатов стремится продемонстрировать свои обязательства в сфере безопасности Балтийских стран на фоне беспокойства по поводу внешней политики России. Мэттис в Литве встретится с министрами обороны трех Балтийских стран, а также посетит дислоцированных в Пабраде (под Вильнюсом) военных США и НАТО.

Как сообщалось, НАТО в этом году дислоцирует по международному батальону — около тысячи военных — в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В рамках отдельной операции в регионе также дислоцирована бригада США.

Накануне визита Мэттис сказал, что пребывание НАТО в Балтийских странах помогает обеспечить стабильность. "Хочу увидеть, как идут дела у германской боевой группы, встретится и с некоторыми военными из этих стран-лидеров, выразить уважение к выполняемой ими работе, заверить, что пребывание НАТО сохранится очень заметным, ведь мы, по сути, стараемся сократить возможность любых ошибочных расчетов и выиграть время для дипломатов, чтобы в Балтийских странах восстановились спокойствие и стабильность", — заявил он.

Литовские должностные лица надеются услышать от США решения по вопросу постоянной дислокации военных и помощи в укреплении ПВО, а также ускорении процесса принятия решений внутри НАТО. В странах Восточной Европы возникло беспокойство, когда Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании назвал НАТО "изжившей себя" организацией, и связывал оборонные обязательства перед союзниками с размером их оборонных расходов. Став президентом, Трамп стал более благосклонно отзываться о НАТО, однако постоянно подчеркивает, что страны Европы должны повышать финансирование обороны, а альянс должен уделять больше внимания борьбе с терроризмом.

Балтийские страны в вопросе размера статьи оборонного бюджета выступают как пример для подражания. Эстония уже ни один год выделяет на оборону оговоренные с НАТО 2% от ВВП, а Литва и Латвия намерены добиться этого показателя в следующем году.

Генерал запаса США Дж. Мэттис, получивший кличку "бешеный пес", до марта 2013 года был главой Центрального командования вооруженных сил НАТО, отвечал за военных США в Ираке и Афганистане.