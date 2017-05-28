Глава Минобра: на рынке труда котируются выпускники профучилищ

”Анализы и рекомендации OSKA показывают, что многое в профессиональном образовании делается нами правильно. Мы совершенствуем консультирование по выбору карьеры, обучаем учителей профессиональных школ, способствуем их стажировке на предприятиях, развиваем обучение на рабочем месте, электронное обучение и управлению бизнесом”, — заявила министр образования Майлис Репс 18 мая в Рийгикогу, где на очередном заседании обсуждалась в качестве вопроса государственной важности ситуация в области профессионального образования.

Министр образования и науки Майлис Репс пишет на страницах ”Учительской газеты”, что в профессиональном образовании и в профессиональных училищах произошли большие изменения. Если в 1997 году в Эстонии было 90 учебных заведений профессионального образования, то на сегодняшний день количество профучилищ уменьшилось до 33. Профобразование получают порядка 25 000 учеников, около половины из них — взрослые.

”В то же время следует признать, что доля выпускников основной школы, которые направляются на учебу в профессиональные училища, за годы не увеличилась, — отметила Репс. — Уверена, что ученикам основных школ необходимо активнее рассказывать о возможностях получения прикладного образования, знакомить их с профессиональными учебными заведениями, а также доносить до них информацию у том, что качественное профобразование является трамплином для поступления в вуз”.

По словам министра, головной болью для государства становятся именно те 3% выпускников основных школ, которые либо не идут учиться дальше, либо делают при поступлении в училище неправильный выбор и потому бросают учебу уже в течение первого семестра.

”В будущем подобным ученикам следует оказывать максимальную поддержку, — заявила Репс. — Мы должны продумать, а потом и провести год профориентации, который поможет школьникам сделать правильный выбор”.

По мнению главы Минобра, в эстонском обществе утвердилось инфантильное представление, будто в 16 лет отсутствует какое-либо желание или прямая потребность принимать решения, которые касаются будущего, и что их проще отложить на более зрелый возраст. Какое решение гарантировало бы решение этой проблемы в условиях, когда система образования не заставляет делать выбор очень рано? Нужно ли для этого ужесточить отбор в гимназию или ограничить в гимназической ступени количество учебных мест, как это сейчас делается государством в системе профобразования? Министр полагает, что одним из способов популяризации профессионального образования является более тесное сотрудничество общеобразовательных школ и училищ, выработка совместной учебной программы, предложение предметов по выбору ученикам основных школ и гимназий, а также углубленное изучение в гимназической ступени общих предметов теми, кто собрался поступать в училище.

За последние 10 лет Минобр при поддержке со стороны государства и Евросоюза инвестировал в школы и школьные лаборатории порядка 190 миллионов евро. В то же время технологии от 2004 года стремительно устаревают, а средств для столь же масштабных инвестиций в ближайшие годы не предвидится.

”Сейчас наибольший вызов — это остаться хотя бы на нынешнем уровне, — полагает министр. — Если мы хотим улучшить качество рабочей силы, то следует продолжить инвестиции в технологии и оборудование профучилищ с помощью предпринимателей”.

Глава Министерства науки и образования заявила, что в ближайшие годы важно изменить модель финансирования профессиональных училищ так, чтобы она учитывала усилия школ для достижения хороших результатов в области образования. В то же время модель должна обеспечить и достаточное базовое финансирование, которое дало бы учебным заведениям необходимую стабильность и позволило бы им больше заниматься поддержкой учеников с особыми образовательными потребностями.

”Мы должны заниматься решением вопроса технологических центров и сократить в наших учебных заведениях бесполезную бюрократию. Мы должны сосредоточиться на посыле OSKA (система прогнозирования потребностей в рабочей силе — ред.) о существенном развитии обучения и смене в определенных сферах структуры обучения, — сказала Репс. — Мы должны больше поддерживать учеников и уменьшить количество людей, которые по разным причинам слишком рано покидают систему образования. Но самое важное то, что мы должны быть открыто и положительно настроены в отношении всех эстонских школ, учителей и возможностей образования”.