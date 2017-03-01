Глава МИДа Германии в Таллинне: требования о 2% от ВВП на оборону не существует

В среду утром со своим первым визитом в Эстонию прибыл новоиспеченный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Вместе со своим эстонским коллегой Свеном Миксером они созвали пресс-конференцию, на которой подробно остановились на вопросе расходов на обеспечение безопасности. После прихода Дональда Трампа к власти в США эту тему стали поднимать достаточно часто, так как Германия тратит на гособорону всего 1,2% от ВВП.

”Я придерживаюсь мнения, что всегда нужно читать решения. На встрече на высшем уровне в Уэльсе было решено, что страны НАТО в течение последующих десяти лет будут прилагать усилия для достижения 2%. НАТО сам не принимал решения о том, что через десять лет все страны-участницы должны тратить на оборону по 2% от своего ВВП. Такого решения принято не было”, — подчеркнул Габриэль.

По его мнению, было бы правильным, если бы Европа сама больше вкладывалась в свою оборону, а не ждала этого от США. ”ВВП Европы такой же, что и США, так что нет никаких причин ожидать от штатов большего”, — подчеркнул он.

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По мнению политика, безопасность невозможно обеспечить лишь за счет расходов на оборону: ”Необходимо думать и о других вещах. Я не думаю, что в современном мире безопасность можно обеспечить только лишь выделением средств на оборону. Большинство войн и проблем беженцев невозможно решить только закупкой вооружения. Нам необходимо защищать людей от голода и нищеты”, — сказал он и привел в пример проблемы Северной Африки, для решения которых необходимо ”расширить термин безопасности”.

Габриэль считает, что для увеличения обороноспособности Европе следует стремиться к более тесному сотрудничеству внутри союза и ”объединить мощь” разных стран. ”Не очень разумно, когда все предпринимают одинаковые шаги. Мы должны идти дальше при взаимодействии структур по обеспечению безопасности. Само собой, Германия тоже должна делать больше. Таким образом мы могли бы и сэкономить средства. Но для этого нам, прежде всего, необходимо создать коллективную оборонную архитектуру”, — отметил он.

Комментируя возможные последствия увеличения Германией расходов на оборону до 2%, глава МИДа сказал: ”Мы должны подумать о том, желает ли Европа себе Германию, которая инвестируют в вооружение 60 млрд евро ежегодно. Именно такой результат мы бы получили, если бы подобным образом истолковали задачу по достижению 2%. Это означало бы такой существенный военный перевес в Европе, которого наши соседи, мне кажется, наблюдать ни в коем случае не хотели бы”.

Политик отметил, что надо смотреть на вещи реально, но Германия, несомненно, будет увеличивать свой вклад и что сейчас она выполняет и другие обязательства: к примеру, приняла почти миллион беженцев и тратит на них по 30 млрд евро в год.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в свою очередь отметил вклад Германии, но подчеркнул и необходимость двигаться в сторону 2%. ”Понятно, что этот шаг очень большой. Безусловно, его нельзя сделать за одну ночь, но Эстония со своей стороны призывает всех союзников сделать его”, — сказал министр.