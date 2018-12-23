Глава МИД Свен Миксер выразил соболезнования близким пострадавших во время цунами в Индонезии

"Приношу искренние соболезнования близким пострадавших и всем тем, кого затрагивает эта природная катастрофа. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. От имени правительства и народа Эстонии выражаю глубокие соболезнования семьям пострадавших и всему народу Индонезии", — сказал Миксер.

Министерство иностранных дел просит находящихся на месте событий следовать распоряжениям властей Индонезии и сообщить своим близким в Эстонии, что с ними все в порядке. Если вам не удается связаться с вашими находящимися в Индонезии близкими, то обратитесь в МИД по круглосуточному телефону +372 5301 9999.