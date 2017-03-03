Глава МИД Германии: безопасность Эстонии — это и безопасность моей страны

В Германии понимают, что то, что угрожает безопасности Эстонии, в конечном счете угрожает и безопасности Германии, поэтому эти страны должны выступать единым фронтом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью ERR.

"У нас непростые соседи, которые должны видеть, что мы в Европе держимся вместе. И безопасность Эстонии — это и наша собственная безопасность. Мы в Германии понимаем, что то, что угрожает безопасности Эстонии в конечном счете угрожает и безопасности Германии. Поэтому мы выступаем единым фронтом", — сказал Габпиэль.

"В мире мало стран, которые имеют такие тесные и дружественные отношения, как Эстония и Германия. Экономические отношения великолепны, так же как и политические. Я бы хотел повторить, что безопасность Эстонии — это и наша безопасность в том числе. Мы поддерживаем друг друга. Мы имеем близкие, почти идентичные понятия о ценностях, которые представляет Евросоюз", — добавил он.