19.05.2018, 14:00

Глава МИД Эстонии выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета на Кубе

 (2)
rus.delfi.ee
EST 3
Глава МИД Эстонии выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета на Кубе
Foto: Andres Putting

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в субботу выразил своему кубинскому коллеге Бруно Родригезу Парриле соболезнования в связи с крушением в минувшую пятницу близ Гаваны пассажирского самолета, в котором погибли, по последним данным, более 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этой катастрофе, — написал Миксер своему кубинскому коллеге. — В эти часы наши мысли и чувства с народом Кубы".

На борту самолета, упавшего почти сразу после взлета, находились 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет, который летел из Гаваны в Ольгин упал на фермерское поле, между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО И ВИДЕО: Принц Гарри и Меган Маркл поженились

19.05.2018
Свадьба, которую ждали уже давно! Брак между принцем Гарри и Меган Маркл будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия (где, кстати, проходила свадьба Кейт и Уильяма) принц с женой проедут по городу в течение 25 минут, чтобы поприветствовать всех гостей.
Подробнее

Ученый — о возможности соседства под одной крышей языков "аборигенов" и "понаехавших"

19.05.2018
Доктор наук и лектор Нарвского колледжа Тартуского университета Юлле Сяэлик утверждает на страницах ”Учительской газеты”, что будущее, скорее всего, не за моноязычными и -культурными школами. Автор статьи-мнения своими глазами видела, как в зарубежных общеобразовательных учреждениях сосуществование различных культур и языков воспринимается не как потенциальная угроза, а как обогащающая ценность и развивающая возможность.
Подробнее


Как спасти Анну Каренину?

19.05.2018
Каждый раз, обращаясь к какой-то теме, лежащей вне злободневного ”мейнстрима”, испытываю некоторую неловкость. Как же: вот ведь все говорят про новый метод начисления пенсии, про бомбежки в Сирии, про отравление Скрипалей, а я про какую-то безопасность на железнодорожных переездах…
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Евросоюз вводит новый закон, чтобы обойти санкции США

19.05.2018
Евросоюз начал процедуру введения в действие закона, позволяющего обойти международные санкции США. Закон, принятый в 1996 году для защиты европейских компаний, работавших на Кубе, ни разу не был применен.
Подробнее

Партия оппозиционного российского политика Навального будет называться "Россия будущего"

19.05.2018
Партия оппозиционера Алексея Навального получила название "Россия будущего", соответствующее решение было принято на учредительном съезде, который проходит в Москве в субботу, 19 мая.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSU/12
189,- €
151,20 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €
-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ