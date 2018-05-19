Глава МИД Эстонии выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета на Кубе

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в субботу выразил своему кубинскому коллеге Бруно Родригезу Парриле соболезнования в связи с крушением в минувшую пятницу близ Гаваны пассажирского самолета, в котором погибли, по последним данным, более 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этой катастрофе, — написал Миксер своему кубинскому коллеге. — В эти часы наши мысли и чувства с народом Кубы".

На борту самолета, упавшего почти сразу после взлета, находились 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет, который летел из Гаваны в Ольгин упал на фермерское поле, между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.