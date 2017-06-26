Глава IRL — об уходе Цахкна и Михкельсона: это честно по отношению к избирателю

По мнению главы IRL Хелира-Валдора Сеэдера, выход из партии Цахкна и Михкельсона — честный шаг по отношению к избирателю.

”Если люди чувствуют, что их же собственный выбор не принес IRL успеха, и они сами обманулись, не видят перспектив, то выход — честный ход”, — прокомментировал Delfi ситуацию Сеэдер.

Также, по его словам, за низким рейтингом стоят прежде всего решения высшего руководства. ”Хорошо, что дальше мы будем меньше, но сплоченнее”, — добавил Сеэдер.

Бывший председатель Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), а ныне член Рийгикогу Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщили, что покидают партию IRL.

Цахкна и Михкельсон пригласили главредов эстонских СМИ на встречу, на которой они собираются сообщить о своих планах на будущее.

Никто из них также не будет баллотироваться на местных выборах. После их ухода у IRL в Рийгикогу останется 12 мест вместо 14.