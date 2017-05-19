19.05.2017, 15:15

Глава IRL Хелир-Валдор Сеэдер не собирается создавать новую правящую коалицию


rus.delfi.ee
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Helir-Valdor Seeder
Helir-Valdor SeederFoto: Tiit Blaat

По словам Сеэдера, ему были сделаны предложения по формированию новой правящей коалиции, но поскольку его партия не хочет уходить из правительства, то он не принял эти предложения.

"Наша цель не в том, чтобы уйти из правительства. Если бы это было нашей целью, можно было бы уже давно проводить переговоры. Всевозможные предложения по формированию новой коалиции поступали и от Партии реформ, и от EKRE. Мы могли бы их принять и начать переговоры, но это не наша цель… Различные стороны нас приглашали сформировать правительство из четырех партий, поступали и другие альтернативные предложения", — сказал Сеэдер новостному порталу ERR.

Сеэдер отметил, что сегодня все три правящие партии понимают, что ситуация не идеальна, и никто не хочет вводить налоги ради налогов.

"Никто не желает ухудшать налоговую среду или усложнять налогообложение, что, несомненно, произойдет при принятии налогового пакета (подготовленного правительством Ратаса — ред. )", — сказал он.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда все три партии имеют разные взгляды относительно того, как поступить. Если говорить о сокращениях, о том, что можно урезать, то видно, что многие вещи следовало бы сократить. Если говорить о доходах, то здесь тоже взгляды различаются. Но мы достигли той фазы, когда начинается практическое обсуждение. Сегодня нет еще соглашения по расчетам, но мы действуем в этом направлении”, — добавил Сеэдер.

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