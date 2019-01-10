Глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар вышла из ”Ээсти 200”

Кяосаар написала в соцсетях, что, по ее мнению, это была нехорошая кампания и ”она была бы рада, если бы все можно было повернуть вспять и сделать так, чтобы этого не было”.

Он написала, что корень проблемы находится не там, где указали авторы рекламы. ”Сегрегация у нас в обществе есть, но она уже давно не выражается в том, что люди клеймят и отталкивают друг друга. Мониторинг интеграции также показывает, что молодежь все ближе друг к другу, что она все лучше владеет эстонским языком и, как правило, считает Эстонию своим домом. Поэтому утверждать, что 28 лет ничего не делалось и что ничего не изменилось, как мне кажется, несправедливо и лицемерно”.

Кяосаар отметила, что сейчас проблема заключается в том, чтобы внедрить уже имеющиеся договоренности, и именно конкретных предложений по способам достижения цели она в данномй кампании не увидела. ”Я понимаю, что целью кампании было начать разговор об этих решениях, но большинство людей, которые оказались затронуты, об этом ничего не знают”.

”Больше всего меня задело то, что авторы не подумали, что могут сделать людям больно. Есть общественные темы, которыми нельзя бросаться друг в друга, ведь в брошенном снежке может скрываться кирпич и травма может оказаться настолько серьезной, что просто извинениями ее не излечить”.