Глава Финского института: в Эстонии нам нужно обращать больше внимания на русскоязычных

Глава Финского института Ану Лайтила рассказала главреду ”Учительской газеты” Хейки Раудла об изучении финского языка в эстонских школах и необходимости обращать больше внимания на русскоязычных жителей нашей страны, о ценностях Северных стран и тоннеле между Таллинном и Хельсинки.

Каким образом финский язык проникает в эстонские школы?

Думаю, его изучают в тех школах, в которых это возможно. В восьми школах Эстонии его изучают в качестве второго иностранного, в остальных же — как третий или четвертый язык. В общей сложности почти в 40 школах.

Организуем для преподавателей финского языка регулярные курсы, вышли также первые рабочие тетради. Когда в 2012 году в Эстонии финский стали впервые изучать как второй иняз, то выяснилось, что не хватает учебных материалов — учебников и рабочих тетрадей, составленных именно для эстонских учеников. Мы подумали, что необходимы учебные пособия, состыкующиеся с учебной программой Эстонии. Нам пришла в голову мысль, что если Финский институт этого не сделает, то кто же тогда?! В итоге учебные материалы разработала очень профессиональная эстоно-финская рабочая группа, в которую вошли Кристел Малтис, Мадеан Алтсоо и Сату Грюнтал. Теперь я довольна результатом.

В каких школах Эстонии изучают финский? Что мотивирует учить этот язык?

Его изучают в нескольких городах, но больше всего в Таллинне. Мотивация изучать финский язык во многом зависит от преподавателя. В последнее время его стали учить также в одной русской гимназии. Беспокоит же немногочисленность следующего поколения преподавателей финского в Эстонии.

У эстонцев по отношению к Финляндии было всегда больше эмоций, чем наоборот, что и понятно с учетом нашей истории. Я рада, что сейчас между нами наладились здоровые и уравновешенные отношения. Мне нравится, когда общаясь между собой, эстонцы и финны могут разговаривать каждый на своем красивом родном языке. Если они языком соседа не владеют или не понимают друг друга, то ладно, перейдем на английский, потому как лучше говорить на нем, нежели вовсе не общаться.

Кроме наличия хорошего учителя, эстонцев мотивирует изучать финский его схожесть с эстонским — его хотя бы чуть-чуть проще изучать, чем другие иностранные языки. Чувство удовлетворения от быстрого продвижения вперед вдохновляет и придает смелости.

Что нужно делать для того, чтобы при изучении языка идти в ногу со временем?

Лучше всего было бы организовывать совместные экскурсии учителей и учеников через залив в Финляндию. В результате поменялось бы представление о языке, оно стало бы современнее. Лингвистические навыки нужно постоянно освежать. Чтение газет и журналов этому, конечно же, способствует.

Дает ли изучение языка какое-то представление о культуре?

Становится даже немного смешно, когда люди рассматривают другую культуру через призму своей собственной. Например, в некоторых эстонских школах, в которых красиво и мило отмечали столетие Финской Республики, ученики танцевали народный танец, не зная, что финны его не танцуют. Для эстонцев он очень важен, это бросается в глаза на каждом мероприятии, и они думают, что финны тоже его танцуют, но нет!

Если же спросить у меня, чему лично я научилась в Эстонии, то определенно тому, насколько глубоко культурным народом являются эстонцы. Трактую это так, что культура и искусство играли важнейшую роль при сохранении идентичности, достоинства и надежды эстонцев во время оккупации. Это понимаешь, пожив здесь некоторое время.

В свою очередь, для меня как для финки немного странно то, что в школах Эстонии детям не преподают этику, не говоря уже о религиоведении. В Финляндии учение о религии является частью общего образования. На религиоведении базируются некоторые общественные ценности, вне зависимости от того, религиозен ли ты сам. Для учеников, не принадлежащих к какой-либо конфессии, имеется отдельный предмет, на котором помимо прочего рассказывают о различных верованиях, культурах и философиях.

Почему знакомить с собственным языком и культурой за пределами Финляндии (т.е. нефиннов) вообще важно?

Разумеется, мы хотим продемонстрировать соседям все самое хорошее, что у нас есть. Но, говоря серьезно, это естественная составляющая международного сотрудничества между странами. Одной из его важнейших целей — содействовать созидательной работе, которая предоставляла бы возможности творческим людям как в Финляндии, так и здесь, в Эстонии. Культурные связи между нашими странами всегда были сильными и разносторонними.

Например, я очень рада, что Министерство образования и науки Эстонии поддерживает разностороннее языковое развитие эстонской молодежи. Это расширяет кругозор молодых людей. Радует и то, что выбор иностранных языков в эстонских школах широкий. В Финляндии теперь тоже хотят ввести изучение иностранного языка с первого класса.

В какой области культурное сотрудничество между Эстонии и Финляндией следовало бы улучшить?

Финский институт всегда пытался найти те области, вклад в которые был бы нужнее всего. Несколько лет назад мы стали активно развивать современное цирковое искусство, которое в Эстонии было совсем в новинку. Сейчас же кажется, что нам нужно обращать больше внимания на ценности Северных стран, развитие гражданского общества и языки меньшинств, т.е. в контексте Эстонии на русскоязычных людей. Многоязычие — это преимущество государства.

У нас в Финляндии к этой теме относятся, конечно же, по-другому, чем здесь, поскольку говорящие на шведском или саамском языке люди никогда не были для нас источником опасности. Я бы хотела, чтобы и эстонцы постепенно становились все более терпимыми и открытыми по отношению к чужакам. Например, к иммигрантам. У каждого есть право на свою языковую или культурную идентичность, все наши языки и культуры равны между собой вне зависимости от того, где мы живем. Права отдельных лиц нельзя отождествлять с политическими отношениями.

Сейчас мы картографируем и создаем сети, проводим беседы и составляем планы по расширению своей целевой аудитории среди русскоязычных жителей Эстонии. В следующем году мы станем гораздо заметнее в Нарве.

Когда и где вы произнесли свое первое предложение на эстонском? Вы помните его?

На уроке эстонского в 2000 году: ”Привет! Как дела?”.

Книга кого из финских писателей, достойная немедленного перевода на эстонский язык, приходит вам первой на ум?

”Пляска смерти” (”Kuolemantanssi”) журналиста Хейкки Айттокоски. В этой отмеченной призами книге рассказывается о проявлениях национализма в европейских государствах на протяжении последних десятилетий. Это книга для общего развития и ее автором является человек с широким кругозором. Кстати, повествование очень сочное и увлекательное. Книга вышла в прошлом году и является одной из лучших, которую я когда-либо читала. В ней есть репродукция картины ”Пляска смерти”, выставленной в таллиннской церкви Святого Николая.

Как на наш язык и культуру повлияет строительство тоннеля между Таллинном и Хельсинки, если он, конечно же, будет построен?

На эту тему интересно думать. Особенно в перспективе следующего столетия или тысячелетия. Думаю, что тогда люди будут еще чаще посещать соседнее государство и влиять друг на друга. Думая о том, насколько быстро и основательно общество менялось за последние 20 лет, я уверена, что оно и впредь будет меняться.

Я уже говорила о том, что в будущем Эстония и Финляндия могли бы чаще сотрудничать и представлять себя остальному миру как единое целое, имеющее единую идентичность. Со стороны страны Балтии и Северные страны воспринимаются как единое целое. В ближайшие десятилетия вижу нас не в роли учителя или ученика друг друга, а в роли партнеров на мировой арене. Имеющиеся между нами различия не должны препятствовать международному сотрудничеству, а скорее способствовать совместной деятельности.

Строительство тоннеля еще больше сблизит нас друг с другом. Язык — это сильный связующий элемент.