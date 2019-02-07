Глава ERR о возможном закрытии русскоязычного вещания в Эстонии: наши каналы сильны, как никогда, бюджет стабилен, будущее оптимистично

"Правительство с Юри Ратасом во главе ни единого раза не обсуждало и не взвешивало возможность ограничения государственных русскоязычных каналов. Скорее наоборот. Ресь идет о важных источниках информации для нашего русскоязычного населения. Я не имею возможности говорить от лица правительства, которое будет сформировано после выборов в Рийгикогу, однако я точно не считаю подобный шаг ни реалистичным, ни разумным".

Председатель правления ERR Эрик Роозе прислал развернутый и детальный ответ, который, впрочем, содержит несколько "если"-пунктов с точки зрения дальнейшего развития русскоязычного вещания в Эстонии.

Эрик Роозе: "Впервые слышу о данной новости, так что сложно комментировать происходящее в Латвии. К тому же следует отметить, что статья, на которую вы ссылаетесь, скорее всего, не отражает ситуации целиком, поскольку утверждения разных источников противоречат друг другу.

Но отмечу для информации: важно знать отличие моделей общественно-правового вещания в Латвии и Эстонии (и в Литве). Так, в Эстонии и Литве оно объединяет как телевидение, радио, так и онлайн-медиа. А в Латвии эти организации сущетсвуют раздельно, причем интернет-портал является совместным предприятием двух организаций, и распорядок его деятельности более сложный.

Структура управления также значительно отличается от имеющейся в Эстонии, и поэтому круг тех, кто принимает решения, так же разный при рассмотрении различных вопросов. И все-таки, насколько известно, их бюджетные возможности [финансирования вещания] более скромные, чем в Эстонии и Литве.

в то же время там несколько месяцев назад был заменен руководитель латвийского радио, а несколько недель назад неожиданно уволили и руководство телевидения по относительно спорным причинам.

Все это подтверждает, что путь по которому пошла Эстония — воссоединение Eesti Raadio и Eesti Televisioon в 2007-м году, а также законодательные рамки и структуры управления общественно-правовым вещанием, в которые вовлечены все парламентские партии — с данной точки зрения более уместны, по сравнению с соседями, несмотря на мелкие проблемы, связанные с модернизацией наших собственных регуляций.

Отвечая же по существу, могу сказать, что бюджет ERR на текущий год представлен правлению, утвержден советом и в наступившем году работу полным ходом (и успешно) продолжена. Все как эстоно-, так и русскоязычные каналы ERR находятся в очень хорошем позиции. Бюджет этого года предусматривает стабильное финансирование как Радио 4, так и канала ETV+. Никаких серьезных проблем на сегодня не просматривается.

А телеканал ETV+ в октябре прошлого года вообще стал лидирующим русскоязычным телеканалом, имея больше всех зрителей по совокупным итогам месяца, хотя ежедневная частота просмотра могла бы еще возрасти…

Правительство республики дало согласие на проектирование нового телекомплекса и если в бюджетной стратегии текущего года будет также принято решение о выделении средств на строительство, то все наши телеканалы, в том числе ETV+ вскоре получат совершенно новые возможности для производства современных и наиболее эффективных и подходящих каждому налогоплательщику программ.

Следовательно, не беря на себя смелость отвечать от лица правительства, могу от имени правления общественно-правового вещания подтвердить, что все каналы ERR пребывают в лучшей форме за последнее десятилетие как с точки зрения размера аудитории и объема передач, так и показателей доверия народа. Планируем сохранять данное направление".

Ясность наступит в мае

Пресс-служба эстонского правительства, которая в отличие от Бюро премьер-министра, не зависит от политической принадлежности главы кабинета министров, также подтвердила, что на уровне бюджетной политики никаких планов по сокращению вещания на русском языке нет.

В то же время представитель пресс-службы отметила, что более определенно о будущих объемах и целях финансирования ERR и, в том числе, русскоязычных каналов корпорации, можно будет сказать лишь после составления бюджетной стратегии государства на следующие три года. А ее обычно составляют в мае каждого года.

И здесь следует учесть необычность текущей ситуации в Эстонии — практически сразу после выборов в Рийгикогу начнется предвыборная кампания по выборам в Европарламент, которые пройдут как раз в мае.

То есть существует вероятность, что даже если к тому времени новая правящая коалиция и будет сформирована, отношение к дальнейшему финансированию русскоязычных каналов будет сильно зависеть от ее состава. Условно говоря, подход к данному вопросу конфигурации "Партия реформ+EKRЕ+Isamaa" наверняка будет сильно отличаться от такового у союза Центристской партии, Социал-демократов и "Ээсти200".

И, повторюсь, пример Латвии в вопросе сохранения/закрытия русских медиа-каналов может оказаться для иных возможных коалиций заманчивым.